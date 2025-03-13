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    俄羅斯：最快今日與美國討論烏克蘭和平倡議

    俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，俄羅斯準備與美國討論烏克蘭停火倡議，最快13日即可展開接觸。（美聯社）

    俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，俄羅斯準備與美國討論烏克蘭停火倡議，最快13日即可展開接觸。（美聯社）

    2025/03/13 18:30

    ［編譯陳成良／綜合報導］俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）證實，俄羅斯準備與美國討論烏克蘭停火倡議，最快13日即可展開接觸。該倡議由美國與烏克蘭磋商後提出，並於日前在沙烏地阿拉伯的會談中獲得烏克蘭方面同意。

    《路透》報導，根據俄羅斯與美國官員的消息，美方談判代表正飛往莫斯科，以向俄方正式說明30天停火計畫的具體內容。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，雙方確實已安排會談，但未透露美方代表團的成員名單。

    美國白宮稍早前表示，總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）將於本週抵達莫斯科，參與調解加薩與烏克蘭衝突的談判。與此同時，俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已於週三與美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）進行電話磋商，為會談鋪路。

    克里姆林宮強調，在俄方正式回應停火方案前，須先詳細了解美國的提議內容。此外，俄羅斯也表達對經濟制裁的關切，要求美方將解除制裁納入談判範圍。佩斯科夫指出，莫斯科始終認為西方的制裁「非法」，但在談判前不會對此發表進一步評論。他補充說：「現在討論細節還為時過早，我們將等待正式談判。」

    美俄雙方的會談被視為推動烏克蘭停火進程的重要一步，但具體能否達成共識，仍取決於俄羅斯對美國提案的回應，以及美方是否願意就制裁問題做出讓步。

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