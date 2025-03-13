輸不起？接力賽遭對手超車 高中生疑揮棒K人害腦震盪

美國田徑比賽中，一名女子選手遭對手拿接力棒猛敲頭。示意圖。（資料照）

2025/03/13 23:12

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州高中室內田徑錦標賽中，發生了一起傷人事件。女子4x200接力賽決賽中，來自諾坎高中的選手阿萊拉埃弗里特（Alaila Everett）在比賽過程中揮舞接力棒，擊中了旁邊跑道的布魯克維爾高中的選手凱倫塔克（Kaelen Tucker）頭部，導致塔克慘跌更腦震盪。

根據《Wset13 News》報導，這起事件發生於3月4日，當塔克超越埃弗里特時，埃弗里特手中的接力棒竟擊中塔克的後腦，塔克隨後痛苦地跑向場地中央，無法繼續比賽。觀眾席則響起驚呼聲，塔克的家人也急忙衝下看台來確認她的傷情。隨後，裁判認定這是一起明顯的攻擊行為，並因此取消了埃弗里特所在隊伍的比賽資格。

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儘管如此，埃弗里特堅稱這是一場「意外」，並且在接受媒體採訪時表示自己並非故意做出攻擊動作。她解釋稱，當時塔克太接近她，導致她失去平衡，在努力維持姿勢時才不慎打中了對方，她並非故意傷害他人。儘管她出面澄清，但她面臨來自網路的強烈反應，包括死亡威脅和種族歧視的攻擊。

埃弗里特已被當地檢方以襲擊與毆打罪名起訴。

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