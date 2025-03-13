為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    輸不起？接力賽遭對手超車 高中生疑揮棒K人害腦震盪

    美國田徑比賽中，一名女子選手遭對手拿接力棒猛敲頭。示意圖。（資料照）

    美國田徑比賽中，一名女子選手遭對手拿接力棒猛敲頭。示意圖。（資料照）

    2025/03/13 23:12

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州高中室內田徑錦標賽中，發生了一起傷人事件。女子4x200接力賽決賽中，來自諾坎高中的選手阿萊拉埃弗里特（Alaila Everett）在比賽過程中揮舞接力棒，擊中了旁邊跑道的布魯克維爾高中的選手凱倫塔克（Kaelen Tucker）頭部，導致塔克慘跌更腦震盪。

    根據《Wset13 News》報導，這起事件發生於3月4日，當塔克超越埃弗里特時，埃弗里特手中的接力棒竟擊中塔克的後腦，塔克隨後痛苦地跑向場地中央，無法繼續比賽。觀眾席則響起驚呼聲，塔克的家人也急忙衝下看台來確認她的傷情。隨後，裁判認定這是一起明顯的攻擊行為，並因此取消了埃弗里特所在隊伍的比賽資格。

    儘管如此，埃弗里特堅稱這是一場「意外」，並且在接受媒體採訪時表示自己並非故意做出攻擊動作。她解釋稱，當時塔克太接近她，導致她失去平衡，在努力維持姿勢時才不慎打中了對方，她並非故意傷害他人。儘管她出面澄清，但她面臨來自網路的強烈反應，包括死亡威脅和種族歧視的攻擊。

    埃弗里特已被當地檢方以襲擊與毆打罪名起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播