遊日本注意！新鈔上路首爆「假鈔流竄」 27歲男印表機爽印

東京警視廳近日逮捕27歲男子涉嫌使用新版的1萬日圓假鈔。示意圖。（資料照，彭博）

2025/03/13 20:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本央行去年7月3日正式發行新版1000圓、5000圓、10000圓日幣紙鈔。然而，東京警視廳近日逮捕27歲男子涉嫌使用新版的1萬日圓假鈔購物，被眼尖店員識破。警方說，這是去年日本新鈔發行以來，首度破獲偽造新鈔。

綜合日媒報導，根據東京警視廳透露，涉案27歲男子齋藤瑞樹2月10日到東京新宿區一間超商，拿1萬日圓假鈔購買合計690圓（約新台幣156元）的飲料和香菸。不過，店員注意到，齋藤給的紙鈔上面沒有迎光的透視水印，光影變化箔膜不會閃動，產生懷疑，於是拿出收銀機其他鈔票比對，驚覺收到假鈔。

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警視廳說，超商店員立即向警方通報，警方循線找到住在東京台東區、職業不明的齋藤瑞樹，他當下就坦承犯行。警方還從齋藤家中搜出50多張新版1萬圓與5000圓假鈔，還發現一台家用印表機，警方初步研判他除了利用彩色列印，還可能自行額外加工製作。

事實上，從上個月起東京就陸續發生超商與計程車司機收到假鈔的報案，警方正調閱監視器畫面，以釐清齋藤是否也有涉及這些案件。報導指出，這是日本新鈔發行以來，警方首次破獲有人使用假鈔並成功逮捕的案件。

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