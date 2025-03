人渣！美國網紅為拍片「搶走野生袋熊寶寶」 心碎媽崩潰一路狂追

2025/03/13 15:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲日前發生一起極具爭議的人類干擾野生動物事件,一名自稱「動物學家」的美國女網紅到當地旅遊,看到路邊出現野生袋熊母子,竟為拍片當場將袋熊寶寶奪走,袋熊媽媽則焦急地從後方追趕,但女網紅非但沒有停下,還不斷朝鏡頭炫耀在她手中瘋狂掙扎的袋熊寶寶,這段影片曝光後立即引起各界撻伐。

綜合外媒報導,在IG有9萬多人追蹤、自稱生動物學家和環境科學家的美國女網紅瓊斯(Sam Jones),近日發布一段她到澳洲鄉間旅行時的影片。從畫面顯示,瓊斯在路邊將一隻袋熊寶寶強行與牠的媽媽分開後,袋熊媽媽發現孩子不見,急忙追趕瓊斯,她見狀竟加快速度跑回拍攝男子身邊,對方還邊拍邊嘲笑明顯很焦急的袋熊媽媽。

請繼續往下閱讀...

不僅如此,瓊斯還一臉開心地朝著鏡頭炫耀說,「我抓到一隻小袋熊!」,並展示手中不斷激烈掙扎的袋熊寶寶,且袋熊寶寶表情看起來十分痛苦,還不斷發出害怕的嘶嘶尖叫聲。直到袋熊媽媽一路追到瓊斯駕駛的汽車附近,她才對著鏡頭表示,「好吧,袋熊媽媽看起來很生氣,我們把袋熊寶寶放回去吧。」

這段影片曝光後,引發大批澳洲網友怒火,紛紛留言痛斥,「逮捕她」、「把她驅逐出澳洲」、「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」、「她的第一反應不是敬畏和感恩能在野外看到這種動物,而是急著貪婪地利用這一刻賺流量,真是可恥」。事後瓊斯已將原始影片下架,被媒體詢問原因,她並未對此回應。

當地動物救援人員塔尼亞(Tania Bishop)受訪指出,影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大,還是需要完全依賴媽媽照顧的狀態,並指出瓊斯強行將母子分離的行為,不但會讓袋熊寶寶痛苦,且她使用不正確的抱姿也容易導致其受傷,同時強調,「小袋熊當時發出嘶嘶聲,這是極度痛苦的表現。」另外,美國國家公園管理局(NPS)官網也指出,故意以餵食、觸摸、戲弄、驚嚇等行為干擾野生動物,都是違法行為。

American hunting influencer Sam Jones is facing fierce backlash after taking a baby wombat from it's mother while visiting Australia. pic.twitter.com/bGUvuxWGX7