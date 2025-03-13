人渣！美國網紅為拍片「搶走野生袋熊寶寶」 心碎媽崩潰一路狂追

一名自稱「動物學家」的美國女網紅日前到澳洲旅遊，她看到路邊出現野生袋熊母子時，竟為拍片當場將袋熊寶寶奪走，袋熊媽媽則焦急地從後方追趕。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/03/13 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前發生一起極具爭議的人類干擾野生動物事件，一名自稱「動物學家」的美國女網紅到當地旅遊，看到路邊出現野生袋熊母子，竟為拍片當場將袋熊寶寶奪走，袋熊媽媽則焦急地從後方追趕，但女網紅非但沒有停下，還不斷朝鏡頭炫耀在她手中瘋狂掙扎的袋熊寶寶，這段影片曝光後立即引起各界撻伐。

綜合外媒報導，在IG有9萬多人追蹤、自稱生動物學家和環境科學家的美國女網紅瓊斯（Sam Jones），近日發布一段她到澳洲鄉間旅行時的影片。從畫面顯示，瓊斯在路邊將一隻袋熊寶寶強行與牠的媽媽分開後，袋熊媽媽發現孩子不見，急忙追趕瓊斯，她見狀竟加快速度跑回拍攝男子身邊，對方還邊拍邊嘲笑明顯很焦急的袋熊媽媽。

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不僅如此，瓊斯還一臉開心地朝著鏡頭炫耀說，「我抓到一隻小袋熊！」，並展示手中不斷激烈掙扎的袋熊寶寶，且袋熊寶寶表情看起來十分痛苦，還不斷發出害怕的嘶嘶尖叫聲。直到袋熊媽媽一路追到瓊斯駕駛的汽車附近，她才對著鏡頭表示，「好吧，袋熊媽媽看起來很生氣，我們把袋熊寶寶放回去吧。」

這段影片曝光後，引發大批澳洲網友怒火，紛紛留言痛斥，「逮捕她」、「把她驅逐出澳洲」、「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」、「她的第一反應不是敬畏和感恩能在野外看到這種動物，而是急著貪婪地利用這一刻賺流量，真是可恥」。事後瓊斯已將原始影片下架，被媒體詢問原因，她並未對此回應。

當地動物救援人員塔尼亞（Tania Bishop）受訪指出，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是需要完全依賴媽媽照顧的狀態，並指出瓊斯強行將母子分離的行為，不但會讓袋熊寶寶痛苦，且她使用不正確的抱姿也容易導致其受傷，同時強調，「小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現。」另外，美國國家公園管理局（NPS）官網也指出，故意以餵食、觸摸、戲弄、驚嚇等行為干擾野生動物，都是違法行為。

American hunting influencer Sam Jones is facing fierce backlash after taking a baby wombat from it's mother while visiting Australia. pic.twitter.com/bGUvuxWGX7 — The Project （@theprojecttv） March 12, 2025

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