發現男死者是性侵犯 殯儀館女防腐師切下他生殖器、塞進他嘴裡

美國德州休士頓的紀念殯儀館和火葬場。（擷取自NBC）

2025/03/13 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州日前發生一起侮辱遺體案，當地殯儀館一名女性防腐師工作時發現一名死者是被登記在案的性侵犯後，不僅拿手術刀割破遺體，還切下死者生殖器並塞入死者口中。目前這名女防腐師已被警方逮捕，工作執照也被吊銷了。

《NBC News》報導，今年34歲的勞德米爾克 （Amber Paige Laudermilk）是休士頓紀念殯儀館和火葬場的一名防腐師，她被控於2月份時，肢解了58歲的羅德里格斯 （Charles Roy Rodriguez）的遺體。

請繼續往下閱讀...

警方表示，羅德里格斯2001年被控性侵一名女子，登記在德州性侵犯名冊中。

起訴書指出，殯儀館和火葬場的兩名員工目睹了整個犯罪過程。第一名目擊者是防腐處理的實習生，他看見勞德米爾克拿刀刺了遺體幾刀，然後割斷遺體的生殖器，並將其放入死者嘴裡。然而，勞德米爾克卻語帶威脅對他說：「性侵犯問題一堆，你最好當作什麼都沒看到。」

後來第二名目擊者進來後，目睹死者的生殖器已被切下，詢問勞德米爾克發生什麼事時則被草草敷衍過去。

警方在2月19日接獲報案，隨後逮捕勞德米爾克，德州殯儀館協會也撤銷了她的工作執照。

另有媒體報導，警長羅森（Alan Rosen）在聲明中表示，「無論一個人生前如何，法律都要求他在死後能獲得應有的尊重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法