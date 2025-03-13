嫖娼被偷拍！中國國安部證實「駐外人員遭威脅大量洩密」

中國國家安全部13日證實，該國駐外人員因嫖娼遭威脅，向外國洩漏機密。示意圖。（法新社資料照）

2025/03/13 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家安全部13日披露，該國駐外人員因嫖娼遭威脅，向外國情報機構洩漏大量機密，現已遭嚴懲。

綜合媒體報導，中國國安部13日在微信發文表示，該國駐外機構張姓公職人員在外國任職期間，頻繁出入熱鬧奢華場所，並在1次宴會中與外國某企業家協會李姓成員結識，兩人逐漸熟絡。

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此後，李姓企業家出手闊綽，藉各種名義邀請張姓駐外人員參加飯局，逐漸拉近雙方關係，贏得其信任。

中國國安部指，張姓駐外人員某次向李姓企業家暗示自己對「特殊娛樂場所」感興趣，對方迅速表示能滿足其需求，「一場為他精心設計的『桃色劇本殺』已悄然拉開序幕」。

在外國間諜情報機關的指揮下，李姓企業家投其所好，邀請張姓駐外人員前往當地1家情色場所。孰料，張姓駐外人員的嫖娼行為被「當地執法人員」當場抓獲，他只好向李姓企業家求助。

貼文稱，李姓企業家一方面假意安慰，一方面為其聯繫1位可靠的「兄弟」，即外國情報人員。這位「兄弟」到場交涉後，張姓駐外人員便重獲自由，「但他不知道，從推杯換盞到嫖娼被捕，每一幕都已被外國間諜情報機關的鏡頭記錄下來」。

不久後，李姓企業家的「兄弟」再次與張姓駐外人員見面，表明了自己的情報人員身份，並以其作為公職人員出入風月場所一事，脅迫張姓駐外人員與其合作，蒐集中國內部資訊。

中國國安部稱，張姓駐外人員在威逼利誘下達成「合作」，利用工作便利，多次透過列印、拍照、抄寫、口述等方式，向外國情報機構提供大量中國內部機密資訊，並換取大筆酬勞。

即將離任返回中國之際，張姓駐外人員還與外國情報機構簽訂契約，答應返國後繼續替對方工作、提供情報。

張姓駐外人員入境中國後，中國國安機構隨即對其採取刑事措施。貼文稱，最終張姓駐外人員因《為外國間諜情報機構提供國家秘密罪》，受到法律嚴懲。

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