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    男乘客搭機突大叫吞下念珠 怒踢空服員胸口遭逮

    美國航空近日1架從喬治亞州飛往佛州航班起飛不久後，機上1名31歲男乘客聲稱自己遭「惡魔纏身」，還吞下念珠、攻擊空服人員，導致航班緊急返航。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    美國航空近日1架從喬治亞州飛往佛州航班起飛不久後，機上1名31歲男乘客聲稱自己遭「惡魔纏身」，還吞下念珠、攻擊空服人員，導致航班緊急返航。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    2025/03/13 15:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）近日1架從喬治亞州飛往佛州航班起飛不久後，機上1名31歲男乘客聲稱自己遭「惡魔纏身」，還吞下念珠、攻擊空服人員，導致航班緊急返航。

    綜合外媒報導，據美國聯邦調查局（FBI）提交宣誓書內容提及，31歲男子奧古斯丁（Delange Augustin）與其妹妹當地時間10日晚間登上美國航空Eagle 4162航班，孰料起飛不到1分鐘，奧古斯丁突然情緒激動，開始大聲吼叫並顫抖，隨後還嘗試吞下念珠。由於機組人員以為發生醫療緊急狀況，試圖接近時，奧古斯丁卻抬腳踢向其中1人胸口，導致機組員飛過走道後撞上艙內窗戶。

    機長聞訊決定立即返航，這段期間奧古斯丁繼續鬧事，猛踢前方乘客的座椅，待飛機降落薩凡納機場，機上人員試圖讓其他乘客下機時，奧古斯丁忽然衝向機艙前部，並在機艙走道內對另外1名空服人員揮拳，直至3名乘客聯手將他與其妹妹制伏，最終由機場警員逮捕。

    據了解，奧古斯丁的妹妹向有關當局聲稱他們計劃前往海地，哥哥吞下念珠是因為「念珠在靈性戰爭中是力量的武器」；事發當時機上有8名乘客，無人嚴重受傷。

    美國航空發表聲明，感謝機組人員的專業應對以及乘客的理解。奧古斯丁在吞下念珠後被送往醫院，隨後被控妨礙機組人員執勤、襲擊及破壞財物等多項罪名。

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