華郵曝光機密文件！俄拒川普和平計畫 目標粉碎烏克蘭政府

2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷，在芬蘭赫爾辛基總統府握手寒暄。（美聯社）

2025/03/13 13:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕華盛頓郵報12日獨家報導，一份為克里姆林宮準備的機密文件揭示，俄羅斯堅持徹底瓦解現有烏克蘭政府，並要求國際承認其對已佔領烏克蘭領土的主權。

文件斷言，美國總統川普提出的「百日和平計畫」不可能實現，認為烏克蘭危機在2026年前難以和平解決。這份由莫斯科智庫撰寫的文件，直接駁斥美國的停火提議，凸顯俄方強硬立場。

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文件明確提出多項要求：拒絕在烏克蘭部署維和部隊，認為「毫無必要」；在烏克蘭東北部與俄接壤的布良斯克（Bryansk）與貝爾哥羅德（Belgorod）地區設緩衝區；於靠近克里米亞的南部敖德薩（Odessa）地區建非軍事區；反對和平協議後美國繼續軍援烏克蘭；並稱部分解除制裁不足以誘使俄妥協，因「制裁影響被誇大」。

俄方同時建議透過激化美國與中國、歐盟緊張關係，及開放美國企業開發俄控制區內如頓巴斯（Donbas）的稀土資源，來提升自身談判籌碼。

這份文件由與俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五局關係密切的莫斯科智庫於今年2月撰寫，時間恰在俄美2月18日於沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）會談前一週。《華郵》取得並審閱後，確認其反映俄對烏克蘭談判的真實態度。文件駁回川普特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）提出的初步方案——烏克蘭放棄被佔領土，強調若無主權正式承認，衝突恐在美國下屆政府更替後重燃。

對於烏克蘭拒絕加入北約或允許親俄政黨參選等讓步，俄方認為「遠不足夠」，堅持基輔政權需「徹底拆除」。

美國前國安會俄羅斯專家格雷厄姆（Thomas Graham）指出，俄羅斯對短期解決烏克蘭危機毫無興趣，更關注烏國內政治與北約在歐洲安全架構的角色，而非單純停火。前俄外交官邦達列夫（Boris Bondarev）分析，普廷意圖拖延談判，塑造自己為「川普真友」，從中謀利。

國家安全專家阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）則警告，普廷目標遠超烏克蘭，欲實現美俄關係正常化、解除制裁並分裂北約。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則稱不知情，批評文件「矛盾」，並表示俄方在探索「更周全選項」。

文件曝光時，基輔已接受華盛頓提出的30天停火提議，顯示美烏立場趨近。然而，俄羅斯的強硬態度令川普和平計畫面臨嚴峻考驗。分析人士認為，莫斯科可能利用多種手段拖延停火，甚至試圖以礦產利益誘惑美國，進一步複雜化談判前景。

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