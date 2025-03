哇！美國男童看YT學哈姆立克法 成功救回噎到同學一命

2025/03/13 14:14

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅來納州9歲男童憑藉從YouTube學習的哈姆立克法急救技巧,成功救回因噎食而無法呼吸的同學,此一英雄壯舉被校園監視器錄製下,影像公開引起外界矚目。

綜合外媒報導,羅利橡樹學校(Raleigh Oak Charter School)9歲男童布蘭奇(Jayceon Branch)與7歲的摩爾(Donye Moore)等人在操場打籃球,期間摩爾因為吃了1根燕麥棒後繼續玩,不料突然開始劇烈咳嗽,彎下腰掙扎疑似無法呼吸。公開影像可見,布蘭奇即刻察覺異狀,迅速衝上前使用哈姆立克法,從後方環抱住摩爾的腹部,進行2次擠壓,成功將異物排出後,摩爾恢復呼吸。

事發後,布蘭奇向當地媒體透露,「當時我們在打籃球,他(摩爾)吃了燕麥棒後繼續玩,突然開始噎住。我一開始沒意識到情況有多嚴重,但我立刻做了我在YouTube上學到的哈姆立克急救法。」

校方對於傑西昂的臨危不亂深感驕傲,校長大讚:「我們一直教導孩子要互相關心,而這正是最好的例子。他的迅速反應令人欽佩,我們為他感到自豪。」摩爾的母親直言,「真的很震驚,也很感謝布蘭奇能夠及時幫助他。」

據悉,學校特別舉辦了一場「送英雄」的活動,布蘭奇與摩爾走在學校走廊上,家長、老師和學生等為他們鼓掌歡呼。

