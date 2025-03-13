哇！美國男童看YT學哈姆立克法 成功救回噎到同學一命

9歲男童布蘭奇憑藉從YouTube學習的哈姆立克法急救技巧，成功救回因噎食而無法呼吸的同學。（圖擷自「@treptow_martin」X、本報合成）

2025/03/13 14:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州9歲男童憑藉從YouTube學習的哈姆立克法急救技巧，成功救回因噎食而無法呼吸的同學，此一英雄壯舉被校園監視器錄製下，影像公開引起外界矚目。

綜合外媒報導，羅利橡樹學校（Raleigh Oak Charter School）9歲男童布蘭奇（Jayceon Branch）與7歲的摩爾（Donye Moore）等人在操場打籃球，期間摩爾因為吃了1根燕麥棒後繼續玩，不料突然開始劇烈咳嗽，彎下腰掙扎疑似無法呼吸。公開影像可見，布蘭奇即刻察覺異狀，迅速衝上前使用哈姆立克法，從後方環抱住摩爾的腹部，進行2次擠壓，成功將異物排出後，摩爾恢復呼吸。

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事發後，布蘭奇向當地媒體透露，「當時我們在打籃球，他（摩爾）吃了燕麥棒後繼續玩，突然開始噎住。我一開始沒意識到情況有多嚴重，但我立刻做了我在YouTube上學到的哈姆立克急救法。」

校方對於傑西昂的臨危不亂深感驕傲，校長大讚：「我們一直教導孩子要互相關心，而這正是最好的例子。他的迅速反應令人欽佩，我們為他感到自豪。」摩爾的母親直言，「真的很震驚，也很感謝布蘭奇能夠及時幫助他。」

據悉，學校特別舉辦了一場「送英雄」的活動，布蘭奇與摩爾走在學校走廊上，家長、老師和學生等為他們鼓掌歡呼。

AMAZING VIDEO: A 9-year-old hero at Raleigh Oak Charter School was caught on cam giving his choking friend the Heimlich maneuver ????https://t.co/QXPDW2X9i5@WRAL pic.twitter.com/vomvMKsjMo — Martin Treptow ???? （@treptow_martin） March 11, 2025

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