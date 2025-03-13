追武漢肺炎起源 德國情報：實驗室外洩機率高達95％

中國武漢病毒研究所研究員石正麗（左）身穿防護裝備在實驗室工作，她因研究蝙蝠冠狀病毒聞名，還被稱為「蝙蝠女」。（美聯社）

2025/03/13 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國聯邦情報局（BND）一項代號「薩雷馬計畫」（Project Saaremaa）的秘密調查顯示，武漢肺炎（COVID-19）病毒極可能源自實驗室洩漏，確信度達80%至95%。

英國《每日郵報》12日報導，情報人員深入中國武漢病毒研究所，挖掘出未公開論文與證據，顯示中國科學家在疫情初期已掌握異常豐富的病毒知識，並涉及高風險實驗。此發現於2024年12月首次與美國分享，震驚國際。

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2020即呈報 梅克爾知情卻未表態

調查聚焦武漢病毒研究所，該處被視為實驗室洩漏假說關鍵。德國《時代週報》（Die Zeit）披露，情報人員發現2019至2020年間未公開論文，內容涉及冠狀病毒對人體影響，顯示中國科學家對這「新型」病毒的了解遠早於外界認知。BND指出，該所曾進行危險的中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒實驗，生物安全漏洞頻發，例如感染樣本在實驗室間粗放運送，顯著增加病原外洩風險。雖證據有力，但BND承認尚未握有決定性鐵證。

中國政府堅稱病毒源自動物傳人，否認實驗室洩漏。反觀美國聯邦調查局（FBI）與中央情報局（CIA）均認為實驗室起源最可信。BND計畫人員透露，2020年已將結果上報德國聯邦總理府，時任總理梅克爾（Angela Merkel）知情卻未表態。

中國堅稱源自動物傳人 否認洩漏

德國政府未採行動，世界衛生組織（WHO）也未獲通報，BND被要求保密。2024年12月，距疫情爆發5年，BND終與美國分享成果，並於2025年1月至2月舉行三次磋商，告知CIA此資訊「很快將為川普政府所知」。

調查發現，中國研究人員至今仍在測試MERS及相關病毒於人體細胞的傳播。MERS為致命呼吸道疾病，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸困難與腹瀉，重症可致死。更令人憂心的是，武漢病毒研究所發現新病毒株HKU5-CoV-2，與MERS高度相似，存在於蝙蝠體內。其入侵人體細胞方式與新冠病毒類似。由北京資助的研究團隊在《細胞》（Cell）期刊警告，此病毒具「高度傳播風險」，可能經直接接觸或中間宿主傳人。

羅格斯大學（Rutgers University）化學生物學教授理埃布萊特（Richard Ebright）向《每日郵報》表示：「2020年初，知情者皆明白COVID-19病毒或源自武漢研究事故，但多數選擇沉默。這不限於科學界，也涉及美德情報單位。」他警告，隱匿真相損害公眾信任與決策。

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