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    壓力山大！南韓「巫毒娃娃」熱賣引發爭議 專家憂危害心理健康

    巫毒娃娃曾在台灣爆紅，近日也在南韓掀起熱潮。示意圖。（資料照）

    巫毒娃娃曾在台灣爆紅，近日也在南韓掀起熱潮。示意圖。（資料照）

    2025/03/13 14:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓社會長期處於極度高壓競爭，讓許多民眾尋找各種方式紓壓。曾在台灣紅極一時的「巫毒娃娃」開始在南韓各大網購平台掀起熱潮，不僅讓部分網友大讚「真的有效」，也引發對兒童與消費者心理健康的擔憂。

    據《韓聯社》報導 ，巫毒娃娃近日在南韓各大網購平台熱賣，賣家主打「舒壓神器」吸引不少消費者購賣。這類商品允許買家寫上想詛咒對象的姓名，貼在賣家提供的「符紙」上，再以針刺、燒灼等方式對巫毒娃娃施加虐待，宣稱能夠幫助洩憤與減壓。

    不少買家在商品評價區留言，聲稱使用巫毒娃娃後帶來了神奇效果，「之前因為某個瘋子，一切都不順利，但是見到這個娃娃後，我感覺好多了」、「我詛咒我的同事從我面前消失，結果他真的摔斷腿然後辭職」。

    然而，這種「虐待巫毒娃娃」的方式也引發不少爭議。有人擔心，透過暴力方式發洩情緒可能會對消費者產生負面影響，甚至影響兒童的心理健康。

    南韓仁荷大學消費者研究教授李銀姬警告，刺傷或燒毀巫毒娃娃的行為，可能與暴力電玩遊戲帶來的影響相似，長期下來可能助長暴力傾向。她認為，這類商品的販售應該受到限制，避免對未成年人產生不良影響。

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