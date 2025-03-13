男粉絲借高利貸「抖內250萬」藏殺機 東京美女直播主遭狂刺30多刀亡

日本22歲女直播主「最上愛」在東京街頭直播時，遭42歲男子持刀攻擊不治身亡。（本報合成，擷取自X）

2025/03/13 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京新宿區11日上午驚傳持刀殺人案，22歲女子佐藤愛里（網名最上愛）在街頭直播時，遭42歲男子高野健一狂刺30多刀，最終不幸身亡。警方當場逮捕嫌犯，高野供稱，自己曾借佐藤250萬日圓（約新台幣55.5萬元），對方卻拒絕償還並斷絕聯繫，因此憤而上網購買刀械進行報復。

綜合日媒報導，當地時間11日9時50分左右，佐藤愛里正在JR高田馬場車站周邊進行「311徒步環繞山手線」企劃，當她行經附近住宅區時，早已埋伏的高野健一突然持13公分長刀衝出，朝她頭部、頸部及腹部猛刺。佐藤當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍傷重不治。

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警方獲報趕至現場，立即以現行犯逮捕高野，兇嫌對犯行供認不諱，供稱因金錢糾紛而行兇，並透露自2021年12月起在直播平台認識佐藤後，曾13次借錢給她，金額累積高達250萬日圓，甚至為此向高利貸借錢。然而，佐藤遲遲不還錢甚至斷絕聯繫，卻仍繼續在直播平台活動，讓他憤怒不已。

高野曾於2023年對佐藤提告，法院判決佐藤需支付250萬日圓，她卻未積極配合。直到今年3月10日，高野看到佐藤隔天要徒步環繞山手線的預告，於是11日從栃木縣大山市攜帶2把刀搭車前往東京，並透過直播追蹤她的動向，最終朝她狂刺數十刀。

佐藤友人透露，她幾乎每晚都開直播，勤奮經營的她擁有大批忠實粉絲。當得知佐藤將徒步環繞山手線直播時，其實很擔心她的安危，沒想到竟發生悲劇。目前，事故現場已有粉絲自發前往獻上鮮花、擺放飲料等物品，悼念這位年輕的直播主。

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