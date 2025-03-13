加拿大人用腳反川！加拿大赴美旅遊人次下降20％

美國總統川普持續針對加拿大發表強硬言論，加上威脅課更高關稅，引發加拿大民眾不滿，前往美國的遊客人數驟降20%。（彭博）

2025/03/13 11:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與加拿大關係持續緊張，由於美國總統川普持續針對加拿大發表強硬言論，加上威脅課更高關稅，引發加拿大民眾不滿，前往美國的遊客人數驟降20%。

據《路透》報導，有美旅行社表示，川普對加拿大的持續貶低的言論正在產生負面影響，自從川普重返白宮以來，他的言行一直刺痛著加拿大人，無論是關稅問題還是建議加拿大應該被美國吞併；機票數據顯示，自2月1日以來，從加拿大飛往美國的機票預訂量與去年同期相比下降了約20%。

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美國聯合航空也坦言，由於來自加拿大的入境客流量大幅下降，該公司已經調整了班機排程。

同時川普政府也開始管制加拿大遊客，從4月11日起，將要求所有在美國停留超過30天的14歲以上的外國人進行登記並提交指紋，加拿大民眾過去通常可以在無需簽證的情況下訪問美國長達6個月，但現也列入管制。

2024年加拿大的赴美遊客數量達2040萬人次，美國旅遊協會估計，若加拿大遊客數量下降10%可能對美國造成21億美元的損失。

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