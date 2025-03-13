為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加拿大人用腳反川！加拿大赴美旅遊人次下降20％

    美國總統川普持續針對加拿大發表強硬言論，加上威脅課更高關稅，引發加拿大民眾不滿，前往美國的遊客人數驟降20%。（彭博）

    美國總統川普持續針對加拿大發表強硬言論，加上威脅課更高關稅，引發加拿大民眾不滿，前往美國的遊客人數驟降20%。（彭博）

    2025/03/13 11:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與加拿大關係持續緊張，由於美國總統川普持續針對加拿大發表強硬言論，加上威脅課更高關稅，引發加拿大民眾不滿，前往美國的遊客人數驟降20%。

    據《路透》報導，有美旅行社表示，川普對加拿大的持續貶低的言論正在產生負面影響，自從川普重返白宮以來，他的言行一直刺痛著加拿大人，無論是關稅問題還是建議加拿大應該被美國吞併；機票數據顯示，自2月1日以來，從加拿大飛往美國的機票預訂量與去年同期相比下降了約20%。

    美國聯合航空也坦言，由於來自加拿大的入境客流量大幅下降，該公司已經調整了班機排程。

    同時川普政府也開始管制加拿大遊客，從4月11日起，將要求所有在美國停留超過30天的14歲以上的外國人進行登記並提交指紋，加拿大民眾過去通常可以在無需簽證的情況下訪問美國長達6個月，但現也列入管制。

    2024年加拿大的赴美遊客數量達2040萬人次，美國旅遊協會估計，若加拿大遊客數量下降10%可能對美國造成21億美元的損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播