西歐最古老人臉化石現蹤！科學家：不同於已知人種

西班牙布爾戈斯阿塔普埃爾卡山脈（Sierra de Atapuerca）象洞遺址（Sima del Elefante）出土的一塊距今110萬至140萬年的古人類左中面部化石。 （美聯社）

2025/03/13 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙北部阿塔普埃爾卡山脈（Sierra de Atapuerca）發現一塊距今約110萬至140萬年前的人類面部骨骼化石，成為西歐迄今最古老的人類面部遺骸。這塊化石顯示，在已知「前人種（Homo antecessor）」抵達歐洲前，西歐可能已存在先前未知的古人類譜系，為人類演化史揭開新篇章。

科學網站《Science Alert》報導，這塊暱稱為「粉紅（Pink）」的化石出土於象洞遺址（Sima del Elefante Site）。初步分析顯示，其面部特徵與直立人（Homo erectus）相似，暫歸類為近直立人（Homo affinis （aff.） erectus），但確切分類仍待進一步研究。

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加泰羅尼亞人類古生態與社會演化研究所的胡格特博士（Dr. Rosa Huguet）表示，這項發現引入一個新角色——近直立人，打破過去認為前人種是西歐最早居民的認知。研究團隊推測，更新世（Pleistocene，約260萬至1.17萬年前）早期，歐洲可能同時存在多個古人類物種。

研究人員指出，「粉紅」的獨特特徵使其難以確定是否屬於直立人，甚至可能代表全新物種。這項發現填補了人類走出非洲遷徙路徑的部分空白。

目前，非洲以外最古老的人類遺骸來自喬治亞德馬尼西（Dmanisi），距今約180萬年，被認為是直立人的早期形態。西歐先前發現的最古老可辨識人類化石為前人種，距今約80萬至90萬年，被視為現代人類與尼安德塔人（Neanderthals）的共同祖先。

「粉紅」不僅年代更久遠，其面部形態也與前人種截然不同。研究人員解釋，前人種面部較接近現代人，鼻骨結構突出，而「粉紅」則更為原始，鼻部扁平且發育不全，類似直立人。在演化定位上，「粉紅」介於非洲以外最早古人類與前人種之間，顯示西歐曾存在未知的古人類族群。

遺址中發現的石器與動物遺骸證明，近直立人已具備狩獵能力。研究團隊推測，約100萬年前，西歐可能經歷一次人類族群更替，前人種取代了近直立人，但兩者是否曾共存尚待確認。團隊希望發掘更多化石，完整還原這些古人類的起源、遷徙與互動。研究已發表於《自然》（Nature）期刊。

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