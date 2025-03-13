杜特蒂被國際刑事法院羈押 海牙監獄外支持者聚集抗議

杜特蒂的支持者12日聚集在監獄外抗議。（歐新社）

2025/03/13 12:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日被專機押送至荷蘭海牙，移交國際刑事法院（ICC）並羈押。杜特蒂曾在任內發動「掃毒戰爭」，導致菲國數千人喪生，被國際刑事法院指控犯下「反人類罪」（Crimes Against Humanity）並簽發逮捕令。

綜合媒體報導，國際刑事法院12日發表聲明稱，「（杜特蒂）已被移交給國際刑事法院接受羈押。他被菲律賓當局依據發出的逮捕令拘捕……罪名是構成反人類罪的謀殺。」

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國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）則在聲明表示，拘捕杜特蒂對受害者而言意義重大。ICC逮捕令副本顯示，杜特蒂被控對2011年至2019年間，謀殺至少43人的案件負有刑事責任。

押送杜特蒂的專機12日凌晨曾在杜拜降落，安排杜特蒂接受醫療檢查，抵達荷蘭時間因此延後了數小時。

專機降落在鹿特丹海牙機場（Rotterdam The Hague Airport）後，ICC確認杜特蒂已被拘捕，「我們將擇期安排聽證會，讓杜特蒂先生首次出庭」。

與此同時，杜特蒂的支持者聚集在海牙監獄外抗議。許多人揮舞著菲律賓國旗，也有人模仿杜特蒂標誌性的握拳手勢。支持者高舉的標語寫道，「我們與杜特蒂站在一起」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及其家族正與杜特蒂家族陷入激烈的政治鬥爭。外媒報導，杜特蒂計畫回鍋參加今年5月的納卯（Davao）市長選舉，此次逮捕後續的引渡與司法程序，可能引發憲政對峙。

杜特蒂2016年勝選後發動「掃毒戰爭」，承諾鐵腕剷除毒販，卻引發人權爭議。菲國警方稱，至少6200人在行動中因「槍戰」喪生；人權團體估計總人數介於1萬2000至3萬人；ICC檢察官則表示，多達3萬人可能遭警察或身分不明人士隨機殺害。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）強調移交杜特蒂是「問責的關鍵一步」。與此同時，中國做為反對ICC管轄權的非締約國，仍公開警告ICC勿將案件政治化或採取雙重標準，聲稱將密切關注，凸顯地緣政治情勢緊張。

菲律賓前總統杜特蒂12日被專機押送至荷蘭海牙，移交國際刑事法院後羈押。（歐新社）

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