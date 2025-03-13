傳北韓走私船與中國船隻黃海相撞 估20北韓船員喪生

一艘走私煤炭的北韓貨船於2月底與中國船隻相撞後沉沒，約有20名北韓船員死亡。圖為貨船示意圖。（歐新社）

2025/03/13 08:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府消息人士透露，一艘疑似走私煤炭的北韓貨船2月底疑似在黃海一帶與中國船隻相撞後沉沒，造成約20名船員死亡，中國與北韓對此事極為低調。據了解，事發原因是事故當下海面起大霧，加上北韓貨船關閉自動識別系統（AIS）才導致相撞。

根據南韓《韓聯社》報導，消息人士指稱稱，這艘疑似載有煤炭的北韓貨船在關閉自動識別系統的情況下在黃海一帶航行，與一艘中國船隻相撞後沉沒。儘管中方展開救援，但只有少數北韓船員獲救，約有20名北韓船員死亡，中方船隻則受到輕微損壞。

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由於聯合國安理會2017年通過「第2371號決議」，全面禁止北韓向海外銷售煤炭、鐵礦石、其他礦產資源和海鮮。因此中國方面在處理此事時十分低調，擔心外界認為中國在默許北韓違反聯合國決議的行動。

消息人士表示，北韓貨輪相撞當下，可能因為載運過多煤炭，貨物與船隻都一起沉沒。據悉，事故發生海域發生大霧，導致能見度很低，加上北韓船隻為躲避聯合國制裁，航行時經常關閉自動識別系統，因此導致相撞意外發生。

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