《路透》民調：逾半數美國人認為川普經濟政策過於反覆

《路透》民調發現，逾半數美國人認為川普在振興美國經濟方面的行動過於反覆無常，激進的關稅政策使得股市陷入巨大動盪。（法新社）

2025/03/13 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自上任以來，在經濟政策上雷厲風行，強烈的施政風格在全球市場掀起波瀾。《路透》與民調機構「益普索」（Ipsos）近期針對川普進行民調，發現有逾半數美國人認為川普在振興美國經濟方面的行動過於反覆無常，激進的關稅政策使得股市陷入巨大動盪。

根據《路透》報導，有57％受訪的美國民眾認為，川普在經濟議題相關行動上過於反覆無常，僅有32％的受訪者持相反意見。有41％的受訪者認為川普的政策最後會獲得成功；70％美國民眾認為，預估在調升關稅後將使食品雜貨等價格變得更貴；有61％受訪者認為，川普的首要任務是要控制物價，避免物價上漲。

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若以政黨支持者分別，89％的民主黨支持者認為川普在經濟議題相關行動上過於反覆，共和黨支持者方面僅有29％抱持相同意見，有60％共和黨支持者認為川普在經濟議題相關行動上並不會反覆無常。此外，有79％的共和黨支持者表示，他們同意川普在經濟政策方面的行動「從長遠來看將獲得回報」。

《路透》與民調機構「益普索」此次民調在3月11日至12日對1422名美國成年人進行調查，誤差幅度為正負3個百分點。

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