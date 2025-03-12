澤倫斯基稱美烏緊張降溫 喊話普廷：要停火還是繼續殺戮

烏克蘭總統澤倫斯基12日在基輔召開記者會，談美烏會談成果。（美聯社）

2025/03/12 22:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭8小時會談，達成烏國接受暫時停火30天的協議後，烏國總統澤倫斯基12日表示，烏克蘭已經展現出願意接受停火，「現在就看俄羅斯是不是希望停火，還是想繼續殺戮」，他說，若俄國拒絕，他期望美國會有「強力的」行動。

澤倫斯基12日在基輔召開記者會，讚揚與美國會談的成果，表示「我對（停火）非常認真，對我來說，重要的是結束這場戰爭」，「我們準備好如美方提議的，停火30天」，並表示可以這份協議為基礎，研擬更廣泛的和平協議。

請繼續往下閱讀...

他說，「烏克蘭已經展現其立場⋯⋯俄羅斯今天就得回應」。不過他也明白表示，基輔對俄國「沒有信任可言」，「我已經多次強調這一點，我們沒有人相信俄國人」。他說，如果俄國拒絕接受停火，烏國期望美方有所行動，「我了解我們能指望強而有力的措施，我還不知道細節，但是我們正在討論制裁（俄國）和強化烏克蘭」。

澤倫斯基也表示，這場會談有助為美國與烏克蘭之間的緊張關係「降溫」，美國在會談後恢復軍事和情報支援是非常正面之舉。

克里姆林宮發言人佩斯科夫12日回應美烏會談，表示正在等待華府提供停火方案細節，莫斯科並未排除與美方進行「高階」通話，討論烏克蘭問題。他說，相信美國國務卿魯比歐和國安顧問瓦爾茲，接下來幾天，會透過多個管道告知會談達成的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法