美國教育部最先裁掉？已砍近半超過1300人 教長說話了

美國總統川普任命前職業摔角聯盟（WWE）高管與共和黨金主麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長，甚至還對麥馬洪下令「讓自己失業」，上任的目標就是推動裁撤教育部。（法新社）

2025/03/12 21:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國教育部11日宣布裁減超過1300名員工，幾乎令該部門運作陷入停擺。這一負責管理聯邦助學貸款、監督學生學習成效並執行校園民權法規的機構，面臨川普政府可能進一步削弱甚至解散的危機。

《紐約時報》報導，此次裁員規模之大，人力銳減近半，從年初的4133人降至如今的殘存陣容，引發外界對美國教育政策走向的廣泛關注。

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裁員細節顯示，除了當日解僱的1315人，近期已有572名員工接受分離補償方案離職，另有63名試用期員工上月被終止聘用。川普上任不到兩個月，教育部已失去近半數人力。儘管關閉該部門需國會批准，教育部長麥馬洪（Linda McMahon）強調，此舉旨在提升效率，不會影響聯邦助學貸款、佩爾助學金（Pell Grants）、特殊教育資助或競爭性補助計畫。

然而，這項決策引發激烈反彈。美國政府僱員聯合會（AFGE）分會主席謝莉亞・史密斯（Sheria Smith）痛批川普政府「對奉獻職涯服務國民的員工毫無尊重」，並誓言抗爭。

裁員重創教育部民權辦公室，其位於紐約、舊金山及波士頓的區域中心或關閉、或縮減至最低運作規模。該辦公室長期人手不足，近年因校園抗議頻發，案件積壓問題更顯嚴重。

川普長期主張廢除教育部，將教育權責回歸州政府與地方學區。2024年競選期間，他以此迎合因疫情封校及課程爭議興起的「家長權利運動」，該運動反對課程中涉及性別與種族議題的左傾內容，認為這些削弱了家長權益。

川普政府已計畫將助學貸款業務移交財政部，民權執法轉到司法部，特殊教育服務則交由衛生與公共服務部負責。

這波裁員是川普政府重組聯邦機構的一部分，由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領軍的團隊推動，旨在縮減政府規模並重新分配職能。教育部官員週一已與財政部商討學貸轉移，麥馬洪近期也頻與馬斯克團隊協商，尋求削減開支之道。此舉不僅衝擊教育部內部，也為美國教育體系的未來蒙上陰影。

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