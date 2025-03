尬爆！哥倫比亞前總統受審 女檢誤播「脫衣不雅片」法官也笑場

2025/03/12 22:12

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕哥倫比亞前總統烏利貝(Alvaro Uribe)涉賄賂證人及程序詐欺接受審判,3月7日庭審過程卻發生令人哭笑不得的意外。女檢察官播放證據時,竟誤播AI合成的不雅影片,以及矮小男子手持酒瓶跳舞畫面,讓法官及在場人士不禁笑出來,法庭內部氣氛瞬間變得尷尬。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導,當天庭審原本應播放與案件相關通話錄音,內容涉及烏利貝的律師薩拉薩爾(Juan Jose Salazar)與卡德納(Diego Cadena)之間的對話,然而,檢察官奧胡埃拉(Marlene Orjuela)先誤播35秒影片,畫面是一名矮小男子在車輛旁邊跳舞飲酒。畫面剛開始播放,她立刻察覺錯誤,匆忙關閉影片,向法官道歉:「法官,真的很抱歉,我們原本想要展示卡德納提供的所有內容,沒想到發生這種狀況。」

請繼續往下閱讀...

然而,還來不及恢復秩序,她隨後又點開另一個檔案,這次銀幕上竟出現身穿連身泳裝的女子,擺出誘人姿勢,緊接著,她竟慢慢褪去泳裝,露出下半身。這段影片播放數秒後才被迅速關閉,現場人士不禁笑出聲,法官也未能掩飾笑意。不過,明顯可見這是經過AI合成處理的不雅影片。

與其他人不同,72歲的烏利貝全程冷靜,並未露出任何表情,而他的律師團隊則有人忍不住笑出聲。眼見場面失控,檢方同事洛佩茲(Luz Mireya Lopez)急忙補充解釋:「我們共有57個檔案,包括影片和音訊紀錄。」然而,不雅影片的出現已讓庭審氣氛完全變調。

這些錄音及影片原計畫作為關鍵證據,意圖證明烏利貝的律師涉嫌影響證人,要求他們更改對案件的證詞。然而,這場技術失誤卻讓法庭程序一度中斷,最終不得不暫停數分鐘後才恢復正常審理。

烏利貝是哥倫比亞歷史上第一位接受刑事審判的前總統,檢方指控他在擔任總統期間(2002年至2010年)曾透過律師卡德納影響證人證詞,涉及賄賂及程序詐欺罪行。若罪名成立,他將面臨最高12年刑期的賄賂罪,以及8年程序詐欺罪,依哥倫比亞法律,刑期可合併執行。

Oops - video of naked woman dancing, short man with bottle of alcohol MISTAKENLY shown at corruption trial of former Colombian President Uribe



Mortally-embarrased prosecutor apologised for 'technical' mishap and large volume of files pic.twitter.com/lrjC89OWAj