尬爆！哥倫比亞前總統受審 女檢誤播「脫衣不雅片」法官也笑場

哥倫比亞前總統審判時，檢察官播放證據時誤播裸女影片及矮小男子手持酒瓶跳舞畫面。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/03/12 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞前總統烏利貝（Alvaro Uribe）涉賄賂證人及程序詐欺接受審判，3月7日庭審過程卻發生令人哭笑不得的意外。女檢察官播放證據時，竟誤播AI合成的不雅影片，以及矮小男子手持酒瓶跳舞畫面，讓法官及在場人士不禁笑出來，法庭內部氣氛瞬間變得尷尬。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，當天庭審原本應播放與案件相關通話錄音，內容涉及烏利貝的律師薩拉薩爾（Juan Jose Salazar）與卡德納（Diego Cadena）之間的對話，然而，檢察官奧胡埃拉（Marlene Orjuela）先誤播35秒影片，畫面是一名矮小男子在車輛旁邊跳舞飲酒。畫面剛開始播放，她立刻察覺錯誤，匆忙關閉影片，向法官道歉：「法官，真的很抱歉，我們原本想要展示卡德納提供的所有內容，沒想到發生這種狀況。」

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然而，還來不及恢復秩序，她隨後又點開另一個檔案，這次銀幕上竟出現身穿連身泳裝的女子，擺出誘人姿勢，緊接著，她竟慢慢褪去泳裝，露出下半身。這段影片播放數秒後才被迅速關閉，現場人士不禁笑出聲，法官也未能掩飾笑意。不過，明顯可見這是經過AI合成處理的不雅影片。

與其他人不同，72歲的烏利貝全程冷靜，並未露出任何表情，而他的律師團隊則有人忍不住笑出聲。眼見場面失控，檢方同事洛佩茲（Luz Mireya Lopez）急忙補充解釋：「我們共有57個檔案，包括影片和音訊紀錄。」然而，不雅影片的出現已讓庭審氣氛完全變調。

這些錄音及影片原計畫作為關鍵證據，意圖證明烏利貝的律師涉嫌影響證人，要求他們更改對案件的證詞。然而，這場技術失誤卻讓法庭程序一度中斷，最終不得不暫停數分鐘後才恢復正常審理。

烏利貝是哥倫比亞歷史上第一位接受刑事審判的前總統，檢方指控他在擔任總統期間（2002年至2010年）曾透過律師卡德納影響證人證詞，涉及賄賂及程序詐欺罪行。若罪名成立，他將面臨最高12年刑期的賄賂罪，以及8年程序詐欺罪，依哥倫比亞法律，刑期可合併執行。

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Oops - video of naked woman dancing, short man with bottle of alcohol MISTAKENLY shown at corruption trial of former Colombian President Uribe



Mortally-embarrased prosecutor apologised for 'technical' mishap and large volume of files pic.twitter.com/lrjC89OWAj — RT （@RT_com） March 11, 2025

檢察官播放證據時，誤播裸女影片。（圖擷取自社群平台「X」）

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