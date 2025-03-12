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    暴飲暴食走紅 土耳其24歲「吃播主」因肥胖併發症去世

    土耳其知名吃播主庫爾圖爾（Efecan Kultur）因肥胖引發的併發症，於3月7日病逝，享年24歲。（圖擷取自TikTok）

    土耳其知名吃播主庫爾圖爾（Efecan Kultur）因肥胖引發的併發症，於3月7日病逝，享年24歲。（圖擷取自TikTok）

    2025/03/12 22:58

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其知名吃播主庫爾圖爾（Efecan Kultur）因極端飲食習慣走紅，但近日卻傳出噩耗，他因肥胖引發的併發症，在住院3個月後仍不敵病魔，於3月7日病逝，享年24歲，讓粉絲心疼不已。

    綜合外媒報導，庫爾圖爾以在TikTok上直播暴飲暴食的「吃播」內容吸引大量粉絲，每支影片觀看次數往往高達數百萬。然而，過度進食也對他的身體造成嚴重影響，導致體重飆升並引發一系列健康問題，包括瘀青、呼吸困難等。隨著狀況惡化，他被迫停止更新內容，並長期臥床休養。

    庫爾圖爾最後一次更新YouTube頻道是在8個月前，而他的最後一部TikTok吃播影片發布於2024年10月15日，當時他在影片中宣布自己正嘗試減少鹽分攝取，希望能控制體重。但即便如此，他的健康依然持續惡化，最終被送醫治療，卻仍無法挽回生命。

    在去世前一個月，土耳其知名網紅Testo Taylan曾特地前往探望庫爾圖爾，並進行一場訪談。影片中，庫爾圖爾全程臥床，因臉部脂肪過多導致雙眼幾乎無法睜開，讓外界見證到極端飲食帶來的身體損害。此外，他在最後一篇社群媒體貼文中，分享了一張與照顧他的家人和護理人員的合影，並寫下「家庭敬拜」（Family Worship），成為他生前留給世界的最後訊息。

    @efecankultur

    DEVAMMKE????

    ♬ orijinal ses - Efecankultur

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