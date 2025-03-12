網紅直播慘遭「毒蛇黑曼巴」咬死 疑悲情求前妻復合變悲劇

俄羅斯網紅Arslan Valeev被自己養的黑曼巴蛇咬死。示意圖。（法新社）

2025/03/12 23:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯知名動物科普頻道「BobCatTV」創作者阿爾斯蘭瓦列耶夫（Arslan Valeev）2017年直播中遭遇致命意外，遭訑養的非洲黑曼巴蛇攻擊，百萬網友目擊，他展示蛇類時突然離開鏡頭，隨後傳出痛苦叫聲，再次現身時已出現中毒症狀，最終搶救無效身亡。不過，這起事件發生原因，最近又掀起熱議。

根據《Mirror》報導，事件發生2017年9月，畫面顯示，瓦列耶夫返回鏡頭前時呼吸急促、眼球震顫，手臂可見明顯咬痕。他強撐著向觀眾展示傷口，反覆提及前妻卡特琳娜（Ekaterina Pyatyzhkina）的聯繫方式，懇請網友協助傳達最後訊息：「請告訴她，我始終深愛著她。」儘管多名觀眾即時通報救援，但毒液已嚴重影響中樞神經系統，醫護人員抵達緊急將他送醫已回天乏術。

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這起事件背後牽扯出複雜的情感糾葛。知情人士透露，這對曾以蛇類與貓科動物科普影片走紅的夫妻檔，因男方懷疑女方出軌爆發激烈衝突，瓦列耶夫甚至曾造成卡特琳娜頭部受傷。事後雖公開致歉，但婚姻仍於2017年夏季畫下句點。男方持續在社交平台流露悔意，「每天醒來都為失去摯愛痛苦不已」。

不過，部分觀眾認為是操作失誤的意外。頻道追蹤者指出，瓦列耶夫當晚常規直播，轉移蛇類到展示箱時突遭攻擊。但有專家分析，黑曼巴蛇通常具警戒性，若非受極度刺激，罕見主動噬咬飼主。更耐人尋味的是，直播前一天，他曾預告將有「特別橋段」，卻未具體說明內容。

卡特琳娜受訪時證實，事發後雖立即趕赴醫院，卻未能見最後一面。時隔多年，她仍無法觀看事發影像，「那份情感永遠存在，但發生的一切太過突然。」俄羅斯當局事後調查認定為意外事故，但網路輿論對於事件是否涉及情感因素導向的極端行為仍爭論不休。

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瓦列耶夫為蛇類科普型網紅。（圖擷取自FB@Arslan Valeev）

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