印尼網紅稱「耶穌應剪頭髮」 涉褻瀆宗教判刑2年10個月

印尼一名TikTok網紅因在直播中對著手機裡的耶穌照片喊話稱「耶穌應該去剪頭髮」，被判處2年10個月監禁。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/12 22:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名TikTok跨性別網紅因在影片中對著手機裡的耶穌照片喊話稱「耶穌應該去剪頭髮」，遭到基督教團體檢舉，最終被印尼法院裁定「褻瀆宗教」罪名成立，判處2年10個月監禁，並須繳納約1億印尼盾（約新台幣20萬元）罰款。此案引發國際人權團體關注，批評判決嚴重打壓言論自由。

根據《BBC》、《CNN》等外媒報導，該名網紅為跨性別穆斯林塔麗莎（Ratu Thalisa，網名Ratu Entok），在TikTok擁有超過44萬名粉絲。2024年10月2日，她在直播中回應觀眾建議她剪短頭髮的留言時，拿起一張耶穌的畫像，並說：「你不應該看起來像個女人，你應該剪掉頭髮，這樣你就會看起來像他的父親。」

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此番言論隨即引起軒然大波，共有5個基督教團體向印尼警方檢舉她涉嫌褻瀆宗教。塔麗莎於10月8日被警方逮捕，並被依違反印尼《電子資訊與交易法》（Electronic Information and Transactions Law，簡稱EIT）罪名起訴。北蘇門答臘省法院於昨（11）日宣判，認定塔麗莎的言論可能影響「公共秩序」與「宗教和諧」，依EIT法判刑2年10個月，並處罰款1億印尼盾。

國際特赦組織印尼部門執行主任哈米德（Usman Hamid）稱此判決為「對言論自由的重大打擊」，並表示，「印尼確實應該禁止煽動宗教仇恨的言論，若涉及歧視、敵意或暴力，應依法懲處。但塔麗莎的發言並未達到這一標準，法院卻援引EIT法對她定罪，這凸顯該法的濫用。」

他同時呼籲印尼政府修改EIT法中對於「不道德行為」、「誹謗」及「仇恨言論」的模糊條款，以確保該法不再被用來壓制個人言論自由。

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