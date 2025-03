川普再砍氣候研究資源 NASA首席科學家遭解聘

NASA首席科學家辦公室負責人凱瑟琳.卡爾文(Katherine Calvin)遭解聘。(法新社)

2025/03/12 19:43

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國航太總署(NASA)11日宣布,依據總統川普的行政命令,解聘首席科學家及其他相關人員。此舉被視為川普政府持續削弱氣候變遷研究的最新行動,首波裁員雖僅影響23人,但後續縮編已箭在弦上。

法新社報導,此次裁撤重創NASA首席科學家辦公室(Office of the Chief Scientist),其負責人凱瑟琳.卡爾文(Katherine Calvin)是國際知名的氣候學家,曾參與聯合國氣候報告編撰。她與美國代表團上月還被禁止出席中國舉辦的全球氣候科學會議。

NASA發言人華納(Cheryl Warner)表示:「為優化人力結構並遵從行政命令,NASA已啟動分階段裁員計畫(Reduction in Force, RIF)。3月10日,少數員工收到通知,可選擇提前退休或走完裁員程序。」

除首席科學家辦公室外,科技政策與戰略辦公室(Office of Technology, Policy, and Strategy)及多元、公平、共融與可及性部門(Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility Branch)亦遭裁撤。

相較於其他聯邦機構,NASA至今避開大規模裁減,外界推測與川普提名的NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)有關。這位電子支付業億萬富翁暨SpaceX客戶,與川普核心顧問馬斯克(Elon Musk)關係密切。據科技媒體《Ars Technica》報導,NASA原計畫2月裁減約千名試用員工,但在艾薩克曼干預下暫緩,具體原因未獲官方解釋。

法新社指出,這波裁員顯示NASA焦點或從科學研究轉向太空探索,與川普及馬斯克的火星計畫不謀而合。川普在上週國會聯席會議演說中宣示:「美國將把星條旗插上火星,甚至更遠的星際。」

NASA長期在氣候研究扮演要角,運用衛星、空測與地面觀測,開發先進氣候模型並公開數據。然而,川普屢稱氣候變遷為「騙局」,並二度退出《巴黎協定》。與此同時,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)也已裁減數百人,預計後續縮編將加劇。

這項政策轉向引發關注。NASA若削減研究資源,恐影響全球氣候科學進展,而其探索計畫能否彌補研究缺口,仍待觀察。

