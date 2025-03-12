川普再砍氣候研究資源 NASA首席科學家遭解聘

NASA首席科學家辦公室負責人凱瑟琳．卡爾文（Katherine Calvin）遭解聘。（法新社）

2025/03/12 19:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）11日宣布，依據總統川普的行政命令，解聘首席科學家及其他相關人員。此舉被視為川普政府持續削弱氣候變遷研究的最新行動，首波裁員雖僅影響23人，但後續縮編已箭在弦上。

法新社報導，此次裁撤重創NASA首席科學家辦公室（Office of the Chief Scientist），其負責人凱瑟琳．卡爾文（Katherine Calvin）是國際知名的氣候學家，曾參與聯合國氣候報告編撰。她與美國代表團上月還被禁止出席中國舉辦的全球氣候科學會議。

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NASA發言人華納（Cheryl Warner）表示：「為優化人力結構並遵從行政命令，NASA已啟動分階段裁員計畫（Reduction in Force, RIF）。3月10日，少數員工收到通知，可選擇提前退休或走完裁員程序。」

除首席科學家辦公室外，科技政策與戰略辦公室（Office of Technology, Policy, and Strategy）及多元、公平、共融與可及性部門（Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility Branch）亦遭裁撤。

相較於其他聯邦機構，NASA至今避開大規模裁減，外界推測與川普提名的NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）有關。這位電子支付業億萬富翁暨SpaceX客戶，與川普核心顧問馬斯克（Elon Musk）關係密切。據科技媒體《Ars Technica》報導，NASA原計畫2月裁減約千名試用員工，但在艾薩克曼干預下暫緩，具體原因未獲官方解釋。

法新社指出，這波裁員顯示NASA焦點或從科學研究轉向太空探索，與川普及馬斯克的火星計畫不謀而合。川普在上週國會聯席會議演說中宣示：「美國將把星條旗插上火星，甚至更遠的星際。」

NASA長期在氣候研究扮演要角，運用衛星、空測與地面觀測，開發先進氣候模型並公開數據。然而，川普屢稱氣候變遷為「騙局」，並二度退出《巴黎協定》。與此同時，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也已裁減數百人，預計後續縮編將加劇。

這項政策轉向引發關注。NASA若削減研究資源，恐影響全球氣候科學進展，而其探索計畫能否彌補研究缺口，仍待觀察。

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