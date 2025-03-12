格陵蘭大選變天！抗川普併吞推獨立 中間偏右民主黨勝出

格陵蘭自治政府總理、因紐特人共同體黨主席埃格德，11日抵達首府努克的戈德哈布體育館投票站。（歐新社）

2025/03/12 19:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普公開表達對格陵蘭的興趣後，格陵蘭11日舉行自治議會選舉，結果中間偏右的民主黨（Demokraatit）以29.9%的得票率勝出，成為議會最大黨，得票率較四年前激增逾20個百分點，一舉扭轉選前民調僅19%的低迷預測。

而緊隨其後的是主張加速獨立的定向點黨（Naleraq），以24.5%的得票率位居第二，較上次選舉的12%成長一倍有餘。

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雖然各政黨皆支持獨立，但在時程與方式上分歧明顯，民主黨將獨立視為長期目標，而定向點黨則急於推動。這場選舉不僅決定格陵蘭內部走向，也因外部勢力的介入而備受國際矚目。

選舉結果對現任總理埃格德（Mute B. Egede）形成重大打擊。其領導的左翼因紐特人共同體黨（Inuit Ataqatigiit）與盟友前進黨（Siumut）合計僅獲36%選票，較四年前的66%大幅下滑約30個百分點，落居第三。兩黨雖反對川普的併購提議，但仍致力於擴大自主權。

民主黨黨魁尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在勝選後表示：「現在需要團結，我們將與所有政黨協商。在外部勢力關注下，格陵蘭需一致對外。」這位33歲的前羽毛球冠軍對勝選感到意外，並坦言「非常高興」。他強調，民主黨對與所有政黨進行談判持開放態度，特別是在當前國際局勢下尋求共識。

民主黨自詡為「社會自由主義」，主張在經濟與社會穩定後逐步實現獨立；定向點黨則是最激進的獨立派，盼盡快脫離丹麥。由於無政黨在31席議會中取得多數，選後將展開組閣談判，新政府預計將制定獨立時間表。民主黨的勝出顯示，選民傾向在發展基礎上緩步推進獨立，與定向點黨的急進路線形成對比。

選舉當天，投票率高達70.9%，較上次的65.9%有所提升，選舉官員認為這可能與川普的言論有關，稱之為「川普效應」。選舉前夕，川普試圖影響選情，公開重申對格陵蘭的興趣，引發在地領袖強烈反彈，強調該島非待售品。

格陵蘭選民克萊斯特戴著象徵支持川普的MAGA帽，在首府努克投下一票。（路透）

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