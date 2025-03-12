新「邪惡軸心」三缺一 中俄伊副外長就伊朗核子問題會商

中國、俄羅斯與伊朗的副外長14日將在北京會商伊朗核問題。圖為2010年10月1名工人騎單車經過伊朗南部城市布什爾的核電廠。（美聯社檔案照）

2025/03/12 19:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部12日表示，中國、俄羅斯與伊朗的副外長將於14日在北京就「伊朗核問題」舉行會談。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，該會談將由中國外交部副部長馬朝旭主持，俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）與伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）將親赴北京與會，三國將就「伊朗核問題及其他共同關心的問題」，交換意見。

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就在中方宣布此會談當天的12日，聯合國安理會在紐約就伊朗擴大其接近核武級的鈾庫存，舉行閉門會議。

德黑蘭當局在2015年與安理會5大常任理事國中、法、俄、英、美，外加德國與歐盟簽署「聯合全面行動方案」（JCPOA），以解決伊朗核子危機；但華府在2018年川普首度執政時退出，伊朗隨後宣布不履行協議，JCPOA形同破局。

為阻止伊朗取得核武，今年1月重新上台的川普日前自曝已與德黑蘭當局聯繫，表示有意就核問題與伊朗談判；在有報導稱俄國有意協助川普政府與伊朗溝通後，莫斯科表示，副外長雷雅布可夫已與伊朗駐俄大使賈拉里（Kazem Jalali）討論國際社會應對伊朗核計畫的努力。

德黑蘭當局長期否認意圖發展核武，但聯合國國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗正「大幅」加速提煉純度60%的濃縮鈾。製造原子彈需將鈾濃縮至純度90%，而提煉純度達60%的濃縮鈾是向取得武器級核材料邁出重大一步。

伊朗與俄羅斯的關係自2022年烏克蘭戰爭爆發後日益緊密，此外，俄伊兩國也分別與中國維持友好關係。

美國官員曾以新「邪惡軸心」來形容中國、俄羅斯、北韓與伊朗之間的關係；14日的會談正好聚集上述4國中的3國，少了同樣積極發展核武、在烏戰中協助俄國的北韓。

北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）8日報導，國家領導人金正恩親赴造船廠視察正在建造中的核子動力潛艦。據信北韓可能是藉由支持俄國攻打烏克蘭來換取俄方技術援助，才得以打造用於潛艦的核子反應器。

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