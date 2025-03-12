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    烏克蘭同意停火30天協議 來龍去脈一次看

    澤倫斯基與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面。（美聯）

    澤倫斯基與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面。（美聯）

    2025/03/12 20:07

    〔中央社〕烏克蘭表示，在和美國進行「里程碑式」會談後，將支持華盛頓提出與俄羅斯停火30天的建議，美國會談期間同意恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）和烏克蘭官員談判8個多小時後說，美國將把雙方共同簽署的協議交給俄羅斯，現在就看莫斯科當局了。

    ● 協議內容為何？

    美烏聯合聲明表示，烏克蘭表示願意接受美國的提案，立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間視訊演講中說，美國提議實施全面臨時停火，停止飛彈、無人機和炸彈攻擊，不僅在黑海，還包括整個前線。

    ● 雙方還達成哪些內容？

    美國表示，將立即恢復情報共享和對烏克蘭的安全援助。烏克蘭官員今天晚間表示，援助和情報共享都已恢復。

    在今天的聯合聲明中，兩國表示，他們同意儘快達成開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議。

    雙方也討論人道救援工作做為和平進程一環的重要性，尤其是在上述停火期間，包括交換戰俘及釋放平民。

    ● 接下來會發生什麼？

    停火30天協議有待俄羅斯接受並同時實施。美國官員說，他們將把這份協議帶到莫斯科。

    川普的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）將於未來幾天會見俄羅斯國安官員，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃本週訪問莫斯科，並會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

    川普表示，他可能會在本週與蒲亭通話，希望在未來幾天談判達成持久停火。

    俄羅斯外交部在今天的美烏會談後只說，不排除與美國代表接觸。

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