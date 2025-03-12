烏克蘭同意停火 俄軍卻連夜狂炸基輔

俄軍連夜對基輔猛烈轟炸，消防員在火場中英勇滅火。（取自烏克蘭武裝部隊參謀總部臉書）

2025/03/12 17:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭11日同意接受30天停火計畫，並盼俄羅斯同步接受，以開啟和平談判。不過停火協議後數小時，12日凌晨俄軍對基輔發動大規模無人機與飛彈攻擊，造成至少4人死亡，多處基礎設施嚴重受損，國際社會對俄羅斯和平意圖的質疑因而加深。

川普當選後曾表示願與普廷直接對話促和，但普廷此番行動讓和平前景蒙上陰影。美國國務卿魯比歐強調，「球現已落在莫斯科一方」，國際社會正拭目以待。

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綜合《路透》與英國《每日郵報》報導，這一波攻勢遍及烏克蘭多地。南部港口城市敖德薩一艘懸掛巴貝多國旗、載運3萬噸小麥的貨船遭俄軍飛彈擊中，4名船員喪生，港口設施損毀嚴重。

在烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih），一輛電車內的47歲女子因雙重飛彈攻擊身亡；第聶伯羅市（Dnipro）十餘民宅被炸，學校與幼兒園窗戶盡碎。俄軍還動用伊朗製「見證者」（Shahed）無人機轟炸哈爾科夫（Kharkiv），並在蘇梅（Sumy）引發倉庫大火。烏克蘭總統澤倫斯基譴責攻擊，呼籲國際增援防空系統。

與此同時，俄軍在俄境內庫斯克地區（Kursk）蘇賈鎮（Sudzha）發動猛攻，未經證實的報導稱，俄傘兵已在鎮中心升起國旗，烏軍則撤退到蘇梅州。此戰被視為基輔的重大挫敗，但烏軍仍在重整旗鼓準備反制。俄硬派人士反對停火，稱這會讓烏克蘭有喘息空間。

針對烏克蘭接受30天停火協議，國際反應迅速。法國總統馬克宏稱讚美烏間停火討論進展，英國首相施凱爾呼籲加倍努力實現持久和平。川普特使或將赴莫斯科鋪路，但俄外交部僅表示「不排除」近期與美接觸。專家分析，普京或意在談判前強化籌碼，卻也可能加劇衝突升溫。後續發展備受矚目。

烏克蘭敖德薩港懸掛巴貝多旗的貨船，遭俄飛彈襲擊，船體佈滿彈痕。（路透）

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