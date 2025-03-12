誰惡搞？南韓知名YT直播唸贊助者名稱：「習近平草泥馬」

直播節目來到例行感謝贊助者環節時，主播突然唸到贊助者姓名「시진핑차오니마（習近平草泥馬）」。（擷取自YouTube頻道「가로세로연구소」）

2025/03/12 20:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以講述時事新聞知名的YouTube頻道「가로세로연구소」，日前直播，在固定的感謝贊助者環節時，唸到贊助者姓名「시진핑차오니마（音同習近平草泥馬）」，引發台灣網友討論。

南韓前記者創立的YouTube頻道「가로세로연구소」常常講述時事新聞，擁有超過90萬人訂閱。頻道昨（11）日直播時發生意外小插曲，來到例行感謝贊助者環節時，只聽主播突然唸到贊助者姓名「시진핑차오니마（習近平草泥馬）」，而主播當下除了說知道是中文，但不懂這句的意思，又以不同音調再唸了一次「시진핑차오니마（習近平草泥馬）」。

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相關片段被轉到台灣社群網路，網友紛紛留言，「笑死我了，以後就複製這段給小粉紅」、「快笑死」、「太猛了 只有會中文的才懂」、「這位捐一萬元的你的名字太絕了」。

這個頻道昨天主題正是講述引發熱議的韓國演員金秀賢事件，也有網友說，「在這個流量高峰只花韓幣一萬就能買到這個版位宣傳，錢花得夠準」。

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