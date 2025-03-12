台灣救護員參加VTuber演唱會 英勇救助「昏倒觀眾」日網讚爆

日本知名VTuber團體「Hololive」演唱會期間，有觀眾突然昏倒，台灣救護員立即上前救助。（圖擷取自@hololivetv 社群平台「X」）

2025/03/12 18:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名VTuber團體「Hololive」舉辦演唱會，吸引眾多粉絲，未料表演期間有觀眾突然昏倒，引發騷動，一名台灣救護員立即上前救助，直到工作人員接手送醫為止。這名救護員將此事分享到社群平台，獲得大批日本網友關注，紛紛讚揚他既熱心又英勇。

據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「CuR」的台灣網友休假，到日本千葉縣參加VTuber「hololive 6th fes.」的演唱會，遇到突發事故。根據「CuR」在X與臉書社團9日的發文透露，他沒想到自己休假參加演唱會，會遇到有人需要緊急救護的狀況，需救護者正好在他座位附近。

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「CuR」回憶，當時座位附近出現騷動，一名觀眾疑似因為太過興奮當場昏倒。自己正好是緊急救護技術員（EMT），基於「使命感」，立刻上前查看，只見昏倒觀眾嘴巴與眼睛張開、整個人完全沒反應，讓他一度以為對方已OHCA（到院前心肺功能停止），所幸檢查頸動脈脈搏，確認仍有心跳。

「CuR」指出，當時這名觀眾情況並不樂觀，觀察臨床反應，推測對方過於激動導致血壓飆高，引發急性腦中風，所幸工作人員立即拿輪椅過來，讓他與同為EMT的朋友、附近觀眾一起將患者移動到輪椅上。事後一名日本男子擔憂詢問他，患者是否還有生命跡象，儘管無法肯定，但他仍給予一個能讓對方較為安心的回覆。

「CuR」還提到，他的應援手燈（應援棒、螢光棒）不慎在這場騷動中遺失，雖然感到很可惜，但他表明，如果再給他選擇一次，自己仍會選擇救助對方，畢竟應援手燈還能再買，命沒了就沒了。事後「CuR」留言補充，朋友聯繫上當時昏倒的觀眾，確認對方已平安出院；另外，有不少同好說，願意將手燈送給他，但他一一婉拒。

貼文已在X吸引超過1000多萬人次瀏覽，甚至有日媒報導，許多日本網友紛紛說，被「CuR」熱血無私的行為給感動，「你是真正的英雄」、「謝謝你的勇敢行動」、「很佩服您的勇氣，衷心感謝您」、「同為EMT的一員，真心以你為榮」、「我非常敬佩您，您特別從國外來到日本觀看演唱會，卻把拯救眼前的生命放在第一位」。

值得一提的是，同為Hololive成員、在YouTube擁有157萬人追蹤的「小鳥遊琪亞拉」（Takanashi Kiara、KFP店長）得知「CuR」的溫暖善舉後，也在他的貼文留下4顆愛心表情符號感謝他，讓「CuR」對此感到非常驚喜。

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