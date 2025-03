宇宙級共乘！NASA雙任務升空 SPHEREx、PUNCH聯手探祕

SPHEREx(左)將尋找生命關鍵成分的蹤跡,而PUNCH(右)則專注監測太陽活動,兩者聯手將為科學界揭示宇宙與太陽系的未知面貌。(圖取自NASA官網)

2025/03/12 16:34

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國航太總署(NASA)於美東夏令時間11日晚間11點10分(台灣時間12日上午11點10分),從加州范登堡太空軍事基地(Vandenberg Space Force Base)成功發射獵鷹9號(Falcon 9)火箭,搭載SPHEREx與PUNCH兩項尖端科學任務。這次發射因天候與技術整合延誤數日,終告成功,標誌著人類探索宇宙起源與太陽動態的嶄新里程碑。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,SPHEREx將尋找生命關鍵成分的蹤跡,而PUNCH則專注監測太陽活動,兩者聯手將為科學界揭示宇宙與太陽系的未知面貌。

請繼續往下閱讀...

SPHEREx,全名「宇宙歷史、再電離時期與冰探測光譜光度計」(Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer),是一台紅外線太空望遠鏡,將在650公里高的軌道上環繞地球,進行為期2年的全天巡天任務。每6個月掃描一次天空,蒐集逾4.5億個星系與銀河系內1億顆恆星的數據。

SPHEREx以102種紅外線波段繪製宇宙地圖,解析星系分佈與化學成分,探究宇宙大爆炸後瞬間膨脹的「暴脹」(inflation)現象,並追蹤水、二氧化碳等生命要素在星際間的蹤跡。這項任務將與詹姆斯.韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)互補,前者提供廣域視野,後者聚焦精細觀測,共同拼湊宇宙演化的完整圖景。

PUNCH,全名「極化計統一日冕與日球層計畫」(Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere),由四顆鞋盒大小的立方衛星組成,圍繞地球編隊飛行。這組衛星將以偏光攝影技術,同步拍攝太陽日冕與太陽風的動態影像,首次實現兩者的立體觀測。

PUNCH旨在破解太陽外層大氣如何轉化為太陽風的機制,並提升太空天氣預測精準度。太陽風與太陽風暴影響地球太空環境,可能引發極光,也可能干擾通訊衛星與電力網路。適逢太陽活動11年週期的「極大期」(solar maximum),PUNCH的觀測將捕捉更多耀斑與風暴數據,與派克太陽探測器(Parker Solar Probe)協作,深化對太陽系運作的理解。

這次發射採「共乘」模式,將SPHEREx與PUNCH同時送入太陽同步軌道,既節省成本又提升效率。兩項任務不僅展現NASA在太空科學的領先地位,更將為人類帶來深遠啟示。SPHEREx或許能解答生命起源的關鍵線索,PUNCH則有望改善太空天氣預警,保護現代科技基礎設施。隨著數據陸續傳回,科學家期待揭開更多宇宙與太陽的奧祕,拓展人類對自身處境的認知。

3月11日,SpaceX「獵鷹9號」火箭搭載NASA最新太空望遠鏡SPHEREx,從加州范登堡太空軍事基地升空。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法