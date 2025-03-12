搭機注意！新加坡航空4/1起全面禁用行動電源

新加坡航空示意圖。（歐新社）

2025/03/12 15:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了避免手機或隨身的3C產品沒電，許多旅客出國時都會準備行動電源。然而，南韓「釜山航空」疑因行動電源起火造成7人受傷，引發航空業對相關安全風險的關注。新加坡航空今（12）日宣布，自4月1日起，全面禁止乘客在航程中使用及充電行動電源。

新加坡航空稍早在臉書宣布，自4月1日起，乘客在整個飛行過程中，禁止使用行動電源為手機或其他電子設備充電，也不得透過機上USB孔為行動電源充電。新航強調，這項規定是基於安全考量，並請乘客諒解。

請繼續往下閱讀...

新航指出，公司嚴格遵守國際航空運輸協會（IATA）對危險物品的運輸規定，行動電源被視為鋰電池，因此所有乘客須隨身攜帶行動電源，不得放入托運行李內。

此外，新航乘客僅可攜帶容量100Wh以下的行動電源上機，無需特別批准；容量介於100Wh至160Wh之間的行動電源，則需航空公司批准才能上機。

釜山航空（Air Busan）BX391航班日前疑似因行動電源起火，造成7人受傷，引發安全疑慮。近期，各國航空公司紛紛強化相關管理措施。台灣6家國籍航空，包括華航、長榮等，也已自本月1日起禁止乘客在航程中使用及充電行動電源或備用鋰電池。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法