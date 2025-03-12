全身綁156張《魔物獵人 荒野》光碟走私 中國女入境澳門被逮

日前傳出，一名中國女子在身上綁了156張《魔物獵人 荒野》光碟，意圖走私到中國高價轉賣，然而形跡過於可疑，最終被澳門海關當場查獲，最終光碟被全數沒收。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2025/03/12 16:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本卡普空年度大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）今年在2月28日正式上市，吸引大批玩家關注，全球銷量更是表現亮眼。日前傳出，一名中國女子在身上綁了156張《魔物獵人 荒野》光碟，意圖走私到中國高價轉賣，然而形跡過於可疑，最終被澳門海關當場查獲，最終光碟被全數沒收。

綜合中媒報導，根據海關總署官方通報，廣東省珠海市拱北海關所屬的港珠澳大橋海關，在上月28日查獲一名試圖走私遊戲光碟的女性旅客。通報指出，該女子走在珠港旅檢進境大廳無申報通道、準備入境中國境內時，因神情緊張、舉止異常，立即被現場海關人員上前攔截，並對她進行進一步檢查。

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海關人員指出，從女子胸部、腰腹部、大腿部位等多處位置，查獲用塑膠薄膜綑綁、高達156張《魔物獵人 荒野》PS5光碟，目前警方正在調查女子犯案動機。據了解，中國版PS5機台無法連上PlayStation Network（PSN），國內版也被禁制上架未通過中國審查的遊戲，但機台可以讀取國外版光碟，讓不少中國黃牛為轉賣牟利鋌而走險。

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