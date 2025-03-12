中國海底撈火鍋撒尿事件救商譽 網瘋傳賠償顧客逾9000萬元

中國海底撈上海黃浦區外灘店，有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋內撒尿，海底撈宣布對事發後用過餐的顧客額外賠償10倍餐費。（圖擷自微博）

2025/03/12 15:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海底撈上海黃浦區外灘店，2月24日凌晨有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋內撒尿，事後海底撈的態度被外界解讀為縱放撒尿者、究責轉發影片的無辜網友，從而引爆中國網友的怒火，海底撈今（12日）宣布對事發後用過餐的顧客額外賠償10倍餐費，網瘋傳超過2千萬人民幣（約新台幣9071萬元）。

中國海底撈微博官方帳號發出聲明，指稱公司是在2月28日發現影片在網路上流傳，對15個國家共1400多間門市一一比對後，最後在3月6日才鎖定是上海外灘店並報案，8日更換了該間門市的所有餐具和鍋具，並於10日對2名少年提出民事求償。

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海底撈表示，針對「2月24日00：00至3月8日24：00」來上海外灘店用餐的顧客，公司將全額退還當天餐費並額外賠償10倍，總計有4109單。海底撈並未說明確切金額，但有網友指稱是「2千多萬」，還有人計算若每單均價500人民幣（約新台幣2267元），那麼海底撈確實要賠超過2000萬人民幣。

中國網友對海底撈的賠償議論紛紛，有人認為「亡羊補牢，為時未晚」、「處理得還可以」，但更多人批評海底撈應該要把第一波出來發聲明、要大家不要再攻擊撒尿者的公關團隊開除，因為這可以說是「史詩級災難危機處理」，有網友則感嘆之後應該不會再吃海底撈了，畢竟一進去就會想到有人在鍋裡尿尿。

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