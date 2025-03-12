為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國海底撈火鍋撒尿事件救商譽 網瘋傳賠償顧客逾9000萬元

    中國海底撈上海黃浦區外灘店，有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋內撒尿，海底撈宣布對事發後用過餐的顧客額外賠償10倍餐費。（圖擷自微博）

    中國海底撈上海黃浦區外灘店，有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋內撒尿，海底撈宣布對事發後用過餐的顧客額外賠償10倍餐費。（圖擷自微博）

    2025/03/12 15:19

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海底撈上海黃浦區外灘店，2月24日凌晨有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋內撒尿，事後海底撈的態度被外界解讀為縱放撒尿者、究責轉發影片的無辜網友，從而引爆中國網友的怒火，海底撈今（12日）宣布對事發後用過餐的顧客額外賠償10倍餐費，網瘋傳超過2千萬人民幣（約新台幣9071萬元）。

    中國海底撈微博官方帳號發出聲明，指稱公司是在2月28日發現影片在網路上流傳，對15個國家共1400多間門市一一比對後，最後在3月6日才鎖定是上海外灘店並報案，8日更換了該間門市的所有餐具和鍋具，並於10日對2名少年提出民事求償。

    海底撈表示，針對「2月24日00：00至3月8日24：00」來上海外灘店用餐的顧客，公司將全額退還當天餐費並額外賠償10倍，總計有4109單。海底撈並未說明確切金額，但有網友指稱是「2千多萬」，還有人計算若每單均價500人民幣（約新台幣2267元），那麼海底撈確實要賠超過2000萬人民幣。

    中國網友對海底撈的賠償議論紛紛，有人認為「亡羊補牢，為時未晚」、「處理得還可以」，但更多人批評海底撈應該要把第一波出來發聲明、要大家不要再攻擊撒尿者的公關團隊開除，因為這可以說是「史詩級災難危機處理」，有網友則感嘆之後應該不會再吃海底撈了，畢竟一進去就會想到有人在鍋裡尿尿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播