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    日兵庫縣「明石銀座商店街」大火！波及至少4店現場濃煙沖天

    日本兵庫縣明石銀座商店街發生火災，現場濃煙直竄天際。（擷取自@ghfrtu1/X）

    日本兵庫縣明石銀座商店街發生火災，現場濃煙直竄天際。（擷取自@ghfrtu1/X）

    2025/03/12 14:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣明石市「明石銀座商店街」商店林立，鄰近知名的「魚之棚商店街」，吸引許多當地居民與遊客造訪。然而，今（12）日上午商店街內突發火警，烈焰迅速蔓延至少4間店鋪。

    綜合日媒報導，當地時間11時55分許，明石銀座商店街一家遙控汽車店突然冒出白煙，隨後發生爆炸聲，玻璃破裂的聲響引起街上民眾驚呼。緊接著，熊熊烈火迅速蔓延至鄰近至少4間商店，濃煙直竄天際，畫面駭人。

    當地消防單位接獲報案後，立刻派遣11輛消防車趕往現場滅火。起火的遙控汽車店老闆順利逃生並確認安全，但一名男子因吸入濃煙正在接受治療，所幸未傳出其他人員受困或嚴重傷亡。目前，當局正在調查火警確切起因。

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