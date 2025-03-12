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    噁！中國黃燜雞連鎖店 將顧客吃剩菜餚回收再販售

    中國「楊銘宇黃燜雞」連鎖店，被爆出會將顧客吃剩的菜餚回收再賣給其他消費者。（圖擷自微博）

    中國「楊銘宇黃燜雞」連鎖店，被爆出會將顧客吃剩的菜餚回收再賣給其他消費者。（圖擷自微博）

    2025/03/12 13:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！中國「楊銘宇黃燜雞」連鎖店於2011年創立，被稱為中國餐飲品牌成功典範，孰料如今卻爆出會將顧客吃剩的菜餚回收再賣給其他消費者，讓不少對岸網友相當崩潰，直呼這是自己最愛吃的黃燜雞品牌。

    中媒《新京報》近來派出記者前往多間楊銘宇黃燜雞門市打工臥底，在河南省商丘市、鄭州市的3間分店裡，赫然發現在食材發酸變質的情況下仍未丟棄，店員教導只要多洗幾下就能繼續使用。

    《新京報》記者在「鄭州二七萬達店」工作時，老闆會將顧客吃剩的東西留下來，挑出香菇等食材洗一洗再反覆使用，記者向其他員工說明自己對此相當擔心，店員阿姨則直說「沒事沒事，他叫咱幹啥咱就幹啥，顧客要找也是找老闆的麻煩。」

    記者前往「商丘虞城萬鼎店」打工後，看到店內會使用隔夜發黑的牛肉烹製牛腩煲，過程中竟加入色素讓牛肉呈現鮮紅色，而且劑量要拿捏好不能太紅也不能太淡。

    《新京報》記者發現，楊銘宇黃燜雞雖然主打現點現做，但基本上都是使用隔夜菜加熱，這些前一天做好的雞肉都是直接放在室溫下，到當天販售時都已變黑。

    中國網友看到消息後驚呼連連，有人發出痛哭的表情符號，直指「天塌了，我最愛的黃燜雞」，還有網友感嘆，在中國只能相信麥當勞和肯德基，肯定是比這些乾淨百倍，不少微博用戶則相當迷惘，不知道自己還能吃什麼外食。

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