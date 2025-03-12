香港名校生赴杭州離奇身亡後 再爆3交流團、52師生上吐下瀉

香港沙田官立中學約120名師生6至7日到廣東韶關交流，回程有23人出現急性腸胃炎症狀。（擷取自《香港01》）

2025/03/12 13:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港聖保羅書院一名學生，日前到杭州交流期間離世，校方及教育局未公布具體詳情，引發輿論揣測；疑似該校校友一度發起連署，要求校方交代真相。值此之際，香港再傳3間學校、共52名師生上週到廣東韶關交流期間出現急性腸胃炎症狀。

《自由亞洲電台》報導，香港聖保羅書院2月28日確認，一名中五生參加杭州交流團期間「不幸身故」，但未明確交代事故經過及死因，校方也未公開交流團的影片或照片，引發外界猜測。香港教育局長蔡若蓮7日則稱，事件與考察行程無關。

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事件曝光後，網媒《教育刺針》創辦人楊穎宇收到家長及老師「爆料」，指自2021年公民與社會發展科取代通識科成為高中必修科後，「北上」交流已成為「強制活動」。

另一方面，網上9日流傳聖保羅校友發起連署，要求校方公開調查結果。然而，發起人10日宣布終止連署，並坦言「各安天命」。

對此，楊穎宇指出，網上一些有關事件的貼文都突然消失，令人質疑背後是否有不可告人的秘密：「有沒有一個中國因素呢？」

無獨有偶，香港衛生防護中心10日及11日先後公布3間學校：沙田官立中學、樂善堂顧超文中學及東華三院陳兆民中學，共52名師生，上週在廣東韶關參加交流團期間出現腸胃炎症狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等。

調查顯示，三個交流團的師生曾在相同餐廳用餐，不排除可能經進食受污染的食物而感染。

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