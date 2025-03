誇張！印度男被拒登機暴怒 跳過櫃檯「掌摑女員工」服刑7個月15日

2025/03/12 15:11

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲珀斯機場傳出暴力事件,43歲印度籍男子上月底在澳洲珀斯機場辦理登機手續因被告知不被允許登機,因情緒失控跳過櫃台襲擊女性員工,近日遭當地法院判處賠償罰金,並須服刑7個月15日。

綜合外媒報導,澳洲聯邦警察(AFP)發言人說表示,43歲印度籍男子上月25日赴珀斯機場辦理前往峇里島登機手續,然而由於他的行為不當,女員工告知不被允許登機。男子聞訊後離開又返回,直接跳過櫃檯掌摑該名女性員工,接續掐住喉嚨、拖倒在地並踢她。

澳洲聯邦警察發言人指出,事發現場有2名旅客見狀立即介入,合力制伏該男子,直到巡邏中的警員趕到並將男嫌逮捕。受害女性隨後接受醫院治療,所幸僅受輕傷。

報導提及,男嫌隨後被控襲擊罪,並當地時間6日於珀斯地方法院認罪,法院判處須支付7500澳元(約新台幣154萬元)賠償金,並下令在金額付清之前須服刑7個月15天,直至賠償金支付為止。

AFP代理航空警司戴維斯(Shona Davis)強調,當局對於機場內的暴力行為採取零容忍政策,並會與航空業所有夥伴緊密合作,確保員工、旅客等安全。「任何人都不應該在工作場所遭受暴力或侵略行為」、「AFP將毫不猶豫地起訴那些違法者,機場內不會容忍任何不當行為」。

A 43-year-old man has been found guilty of an unprovoked attack on a worker at Perth Airport last month.



The Australian Federal Police (AFP) reported that the man became aggressive while checking in for his flight to Bali, prompting a female worker to inform him he could not… pic.twitter.com/4oe82ogp2a