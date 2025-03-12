為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓廚神白種元公司 為非法使用中國原料致歉、股價腰斬

    白種元所經營的公司The Born Korea，非法使用中國原料製造產品。（圖擷自The Born Korea官網）

    白種元所經營的公司The Born Korea，非法使用中國原料製造產品。（圖擷自The Born Korea官網）

    2025/03/12 12:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓美食家白種元主持過多部綜藝節目，他所經營的The Born Korea非法使用中國原料製造產品，公司今（12日）為此出面致歉，而白種元近來可以說是風波不斷，The Born Korea去年風光掛牌上市後股價已腰斬。

    《朝鮮日報》報導，The Born Korea位於忠清南道禮山郡農業振興區的工廠，被踢爆使用中國大豆醬和其他外國大豆、小麥為原料，然而，南韓法律規定農業振興區的加工廠僅能使用國產農作物、水產品。

    按照法規來看，觸犯者將面臨5年以下有期徒刑或5000萬韓元（約新台幣113萬元）以下罰款。The Born Korea對此表示，大豆和麵粉等原料在國內較難取得，而且之前不了解相關法律，未來會做出改進並生產合法產品。

    另外，The Born Korea先前所推出的午餐肉（Spam），也因為價格比其他廠商更貴、豬肉含量更少而飽受爭議。The Born Korea去年上市首日股價一度飆到6萬4500韓元（約新台幣1462元），但11日收盤價為2萬8500韓元（約新台幣646元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播