南韓廚神白種元公司 為非法使用中國原料致歉、股價腰斬

白種元所經營的公司The Born Korea，非法使用中國原料製造產品。（圖擷自The Born Korea官網）

2025/03/12 12:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓美食家白種元主持過多部綜藝節目，他所經營的The Born Korea非法使用中國原料製造產品，公司今（12日）為此出面致歉，而白種元近來可以說是風波不斷，The Born Korea去年風光掛牌上市後股價已腰斬。

據《朝鮮日報》報導，The Born Korea位於忠清南道禮山郡農業振興區的工廠，被踢爆使用中國大豆醬和其他外國大豆、小麥為原料，然而，南韓法律規定農業振興區的加工廠僅能使用國產農作物、水產品。

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按照法規來看，觸犯者將面臨5年以下有期徒刑或5000萬韓元（約新台幣113萬元）以下罰款。The Born Korea對此表示，大豆和麵粉等原料在國內較難取得，而且之前不了解相關法律，未來會做出改進並生產合法產品。

另外，The Born Korea先前所推出的午餐肉（Spam），也因為價格比其他廠商更貴、豬肉含量更少而飽受爭議。The Born Korea去年上市首日股價一度飆到6萬4500韓元（約新台幣1462元），但11日收盤價為2萬8500韓元（約新台幣646元）。

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