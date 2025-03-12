不只針對鋁鋼！川普還要對加拿大遊客下手 入境30天要按指紋

美國與加拿大關係持續緊張，美國總統川普雖然收回對加拿大鋼鋁的50%關稅決定，但傳出將針對加拿大制定新的旅行規則。（路透）

2025/03/12 11:08

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與加拿大關係持續緊張，美國總統川普雖然收回對加拿大鋼鋁的50%關稅決定，但傳出將針對加拿大制定新的旅行規則，要求所有在美停留30天以上的加拿大旅客向美國政府登記註冊，包括按壓指紋。

綜合媒體報導，有匿名加拿大官員透露，美國即將開始執行一項法律，要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國當局登記註冊並按壓指紋；儘管美移民法規定，年滿14歲且未曾向美國當局登記的外國公民，若計畫在美國停留30天或更長時間，需註冊及按壓指紋，但過去美方對透過陸路邊界進入美國的加拿大公民並未一貫執行這項規定。

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報導指出，這項政策變化可能會影響許多加拿大所謂的「雪鳥」一族，許多加拿大退休者會在冬季前往美國較溫暖的州避寒；目前美國國土安全部和美國公民及移民服務局代表未回應置評要求。

加拿大與美國近日關係緊張，加國安大略省宣布對輸往美國3州的電力徵收25%附加費，美國總統川普不滿，宣布對從加拿大進口的所有鋼鋁加徵25%關稅，加倍調升至50%，不過安大略省長福特表示，暫時取消25%的電力附加稅，美方也取消對加拿大鋼鋁的50%關稅，但仍維持25%。

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