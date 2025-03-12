東亞人乳糖耐受力從何來？ 科學家指向尼安德塔人基因遺產

乳糖不耐症患者體內缺乏分解乳糖酶，導致乳糖無法被消化，導致脹氣或腹瀉；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

2025/03/12 11:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的最新研究指出，東亞人獨特的乳糖耐受能力，可能源自數萬年前已滅絕的尼安德塔人。這項由中國復旦大學許書華教授團隊主導的研究，揭示了東亞人乳糖耐受力的演化秘密，挑戰了傳統上與飲食習慣直接相關的假設。

傳統觀點認為，乳糖耐受力來自「乳糖酶持久性」，即個體斷奶後仍能產生乳糖酶，分解乳糖。這種基因變異在歐洲與非洲族群中，約於5000至1萬年前出現，與當地飼養牲畜、飲用牛奶的時間吻合。科學家推測，這是自然選擇的結果，使成年人能從乳品攝取營養，提高生存機會。然而，東亞的情況卻大相徑庭。全球約65%的成人有乳糖不耐症，但在東亞族群中，這比例高達70%至100%，顯示其基因機制獨特且長期未解。

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據《生活科學》（LiveScience）網站報導，為解開此謎團，研究團隊分析了數千個現代人類基因組樣本，涵蓋中國、日本、西班牙、義大利與奈及利亞等地的人群。結果顯示，約25%的東亞血統者攜帶獨特的乳糖酶基因變異，這些變異在歐洲與非洲族群中未曾發現，且與東亞乳糖酶持久性的比例相符。這些變異能提升乳糖酶基因活性，使部分東亞人得以消化乳糖。

乍看之下，這似乎暗示基因變異因飲食習慣而被自然選擇。但進一步研究推翻了這一想法。團隊將東亞基因組與12萬年前生活在西伯利亞阿爾泰山脈的尼安德塔人基因組比對，發現這些變異很可能源自尼安德塔人與智人的混血。這種混血發生在智人約25萬年前從非洲遷入歐亞大陸後，兩者在數千年內多次交融。

更令人意外的是，這些基因變異的選擇壓力始於2.5萬至2.8萬年前，比阿爾泰地區出現乳製品文化早了逾1萬年，這意味著變異的出現與飲用牛奶並無直接關聯。為探究其他可能性，研究人員查閱基因活性數據庫，發現這些變異改變了免疫細胞中3個基因的表現，使免疫細胞數量增加。因此，他們推測，這可能是自然選擇青睞這些變異的原因，因為它們增強了東亞狩獵採集者對感染的抵抗力。

研究共同作者許書華表示：「尼安德塔人在歐亞大陸生存約40萬年，他們的基因可能藏有對抗當地病原體與環境挑戰的關鍵。」這項發現不僅解釋了東亞乳糖耐受力的獨特起源，也暗示乳糖酶基因在全球的演化動因不盡相同。研究團隊認為，這或許能促使科學家重新審視歐洲與非洲族群中乳糖耐受基因的選擇原因，答案可能遠超出飲食範疇。

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