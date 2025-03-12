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    維持幾十年好康沒了！美西南航空取消免費行李托運

    美國西南航空班機示意圖。（法新社）

    美國西南航空班機示意圖。（法新社）

    2025/03/12 12:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國廉價航空「西南航空」（Southwest Airlines）長年以簡單透明的票價、免費行李托運及開放座位模式吸引旅客，然而，繼去年宣布取消「自由座」政策後，近日決定終結幾十年來的免費托運行李服務，震撼忠實乘客。

    西南航空11日發表聲明 指出，這項新政策將於5月28日起適用於新預訂航班。「Rapid Rewards」會員與購買「Business Select」機票的乘客仍可享有2件免費托運行李，而「A-List」會員、「Rapid Rewards」聯名信用卡持卡人及部分特定乘客則可享有1件免費托運行李。除此之外，其他乘客的托運行李將開始收費。

    目前，西南航空尚未公布具體收費標準。市場競爭對手如達美航空、美國航空和聯合航空等，對首件托運行李普遍收取35美元（約新台幣1152元），第二件則更高，因此外界推測西南航空的費用可能與此相當。

    除了行李政策變動，西南航空也調整了飛行里程計畫。購買「Business Select」票價的乘客將獲得更多積分，而購買較便宜的「Wanna Get Away」和「Wanna Get Away Plus」票種的乘客，所累積的積分則會減少。此外，西南航空將根據航班需求調整里程兌換比例，意味著熱門航線的里程兌換成本可能提高。

    西南航空創立於1967年，是美國主要廉價航空公司，憑藉低票價、點對點航線、高飛行頻率與優質服務深受旅客喜愛，每日營運近4000班航班，機隊全採用波音飛機，擁有全球最大的737MAX機隊。

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