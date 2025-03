維持幾十年好康沒了！美西南航空取消免費行李托運

美國西南航空班機示意圖。(法新社)

2025/03/12

〔即時新聞/綜合報導〕美國廉價航空「西南航空」(Southwest Airlines)長年以簡單透明的票價、免費行李托運及開放座位模式吸引旅客,然而,繼去年宣布取消「自由座」政策後,近日決定終結幾十年來的免費托運行李服務,震撼忠實乘客。

西南航空11日發表聲明 指出,這項新政策將於5月28日起適用於新預訂航班。「Rapid Rewards」會員與購買「Business Select」機票的乘客仍可享有2件免費托運行李,而「A-List」會員、「Rapid Rewards」聯名信用卡持卡人及部分特定乘客則可享有1件免費托運行李。除此之外,其他乘客的托運行李將開始收費。

目前,西南航空尚未公布具體收費標準。市場競爭對手如達美航空、美國航空和聯合航空等,對首件托運行李普遍收取35美元(約新台幣1152元),第二件則更高,因此外界推測西南航空的費用可能與此相當。

除了行李政策變動,西南航空也調整了飛行里程計畫。購買「Business Select」票價的乘客將獲得更多積分,而購買較便宜的「Wanna Get Away」和「Wanna Get Away Plus」票種的乘客,所累積的積分則會減少。此外,西南航空將根據航班需求調整里程兌換比例,意味著熱門航線的里程兌換成本可能提高。

西南航空創立於1967年,是美國主要廉價航空公司,憑藉低票價、點對點航線、高飛行頻率與優質服務深受旅客喜愛,每日營運近4000班航班,機隊全採用波音飛機,擁有全球最大的737MAX機隊。

