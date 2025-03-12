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    亂源！在日本盜刷千萬元買菸 2中國留學生被捕

    中國留學生在日本非法以他人信用卡為行動西瓜卡加值，前往羅森超商購買4500萬日圓的菸品。日本香煙示意圖。（彭博） <h4>☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆</h4>

    中國留學生在日本非法以他人信用卡為行動西瓜卡加值，前往羅森超商購買4500萬日圓的菸品。日本香煙示意圖。（彭博）

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    2025/03/12 10:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本2名中國男留學生，非法以他人信用卡為行動西瓜卡（モバイルSuica）加值後，前往東京江戶川橋站附近的羅森（LAWSON）超商買菸，過程中由中國籍前店長掩護，累計購買4500萬日圓（約新台幣1000萬元）的菸品，目前這2名留學生已被逮捕，警方懷疑這是有組織性的犯罪。

    《產經新聞》報導，今年2月12日，東京警視廳派員前往羅森超商門市搜索，並在門口貼上勒令停業告示，犯罪收益對策課於同月26日以詐欺等罪嫌逮捕2名中國學生。

    警方指出，這2人去年以他人信用卡加值西瓜卡後，就到羅森店面買走大量香菸。一般來講，顧客在羅森買菸時必須透過店員拿取，但國際學生可以在自助結帳機購買。

    另外，曾在這間門市當過店長的50來歲中國籍女性，會前來告知其他店員不用在意有人自助購買大量香菸的事情，2名中國學生在買完之後並不會帶走香菸，而是先放在店內保存，之後會有人前來用推車推走。

    警方透露，這些香菸應是被轉運到海外販售，從複雜的犯罪手法來看應是組織性犯罪，不過，在搜索門市的隔天這名涉嫌重大的前店長就搭機飛往中國，尚無法掌握其下落。

    羅森表示，目前公司已終止和事發門市的加盟協議，將全力配合警方辦案，避免類似狀況再度出現。另外，西瓜卡1個ID的加值上限是2萬日圓，但留學生可透過輸入無意義字串來生成大量ID，再以他人信用卡一一加值，發行商JR東日本同意之後會加強身分驗證。

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