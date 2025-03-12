為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！美國男子在機場被攔下 一問從褲子掏出「活烏龜」

    男子近期於紐華克自由國際機場進行安檢時，被海關人員發現褲襠內藏有1隻活生生的烏龜。（美聯社）

    男子近期於紐華克自由國際機場進行安檢時，被海關人員發現褲襠內藏有1隻活生生的烏龜。（美聯社）

    2025/03/12 11:45

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子近期於紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）進行安檢時，被海關人員發現褲襠內藏有1隻活生生的烏龜，導致他錯過了航班。

    綜合外媒報導，據美國運輸安全管理局（TSA）資料提及，1名賓州男子當地時間7日在紐華克自由國際機場經過機場安檢門時，身體掃描儀器發出警報，隨後安檢人員對他進一步身體檢查，驚訝發現他在褲襠部位藏有「異物」。

    面對詢問，這名男子只好從褲子裡掏出1隻被藍色小毛巾包裹的烏龜，並表示這是一隻紅耳龜（Red-Eared Slider），機場人員立即沒收這隻烏龜，並由港務局（Port Authority）警察將他帶離安檢區，男子因此錯過原定的航班。

    運輸安全管理局紐澤西州聯邦安全主任卡特（Thomas Carter）說，「我們過去曾見過旅客試圖在身上、鞋子或行李中藏匿刀具及其他武器，但這是我們首次遇到有人將活體物藏在褲襠內」。

    卡特補充，「該名男子的行為並未傷害到烏龜」，尚不清楚男子是否將面臨任何指控或罰款，有關當局正調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播