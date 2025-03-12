驚！美國男子在機場被攔下 一問從褲子掏出「活烏龜」

男子近期於紐華克自由國際機場進行安檢時，被海關人員發現褲襠內藏有1隻活生生的烏龜。（美聯社）

2025/03/12 11:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子近期於紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）進行安檢時，被海關人員發現褲襠內藏有1隻活生生的烏龜，導致他錯過了航班。

綜合外媒報導，據美國運輸安全管理局（TSA）資料提及，1名賓州男子當地時間7日在紐華克自由國際機場經過機場安檢門時，身體掃描儀器發出警報，隨後安檢人員對他進一步身體檢查，驚訝發現他在褲襠部位藏有「異物」。

請繼續往下閱讀...

面對詢問，這名男子只好從褲子裡掏出1隻被藍色小毛巾包裹的烏龜，並表示這是一隻紅耳龜（Red-Eared Slider），機場人員立即沒收這隻烏龜，並由港務局（Port Authority）警察將他帶離安檢區，男子因此錯過原定的航班。

運輸安全管理局紐澤西州聯邦安全主任卡特（Thomas Carter）說，「我們過去曾見過旅客試圖在身上、鞋子或行李中藏匿刀具及其他武器，但這是我們首次遇到有人將活體物藏在褲襠內」。

卡特補充，「該名男子的行為並未傷害到烏龜」，尚不清楚男子是否將面臨任何指控或罰款，有關當局正調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法