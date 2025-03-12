8歲女童遭教師持刀刺死 南韓警今公開嫌犯身份資訊

南韓警方今日公開涉嫌持刀殺害8歲小學生的女教師資訊，兇嫌為48歲教師明在完，資訊將在大田警察廳官網公佈到下月11日。（歐新社資料照）

2025/03/12 10:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今日公開涉嫌持刀殺害8歲小學生的女教師資訊，兇嫌為48歲教師明在完，資訊將在大田警察廳官網公佈到下月11日。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，大田警察廳昨召開犯罪嫌疑人身份資訊公開審議委員會會議，經綜合考慮犯罪的殘忍性、受害程度的嚴重性、受害者家屬的意見等，最終決定公開教師校內殺人案嫌犯的身份資訊。

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明在完的身份資訊，包括姓名、年齡、臉部照片今日起在大田警察廳官網公開，持續至下月11日。據悉，據《關於特定重大犯罪嫌疑人個人資訊公開的法律》，審議委決定公開犯罪嫌疑人身份資訊後須設5天的暫緩期，不過若嫌疑人表明「無異議」，可不經暫緩期隨即公開。

據了解，明在完涉嫌於上月10日下午5時50分許在大田市依所小學行兇殺害該校1年級學生金荷娜。警方最快將於今天上午送檢。

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南韓警方今日公開涉嫌持刀殺害8歲小學生的女教師資訊，兇嫌為48歲教師明在完，資訊將在大田警察廳官網公佈到下月11日。（圖擷自「@parro_70」X）

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