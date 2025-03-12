稱耶穌該理髮了 印尼網紅「褻瀆宗教」判2年10月

印尼TikTok網紅塔麗莎直播時要耶穌去剪頭髮，因涉嫌「褻瀆宗教」被判刑2年10個月。（圖擷自TikTok）

2025/03/12 09:48

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼TikTok跨性別網紅塔麗莎（Ratu Thalisa，網名為Ratu Entok）擁有近45萬名粉絲，她去年10月2日直播時對著耶穌的照片要耶穌去剪頭髮，因涉嫌「褻瀆宗教」被判刑2年10個月。

據《CNN》報導，塔麗莎在直播時被觀眾要求她把頭髮剪得像男人一樣，因此她後來就拿著耶穌的相片，直指耶穌不應該看起來像個女人，「你應該要剪頭髮，這樣就能看起來像他（指觀眾）爸爸了」。

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塔麗莎的直播內容被5個基督教團體向警方舉報後，塔麗莎旋即於去年10月8日被捕，北蘇門答臘省法院裁定她的言論會影響公共秩序和宗教和諧，依照印尼《電子資訊與交易法》（Electronic Information and Transactions，EIT）判刑並罰款6200美元（約新台幣20萬元）。

國際特赦組織印尼部門主管哈米德（Usman Hamid）表示，如此侵犯言論自由的判決判決令人感到震驚，EIT不應用來懲罰在社交媒體上發表意見的民眾。2019年至2024年，印尼至少有560人被指控觸犯EIT法條，當中有許多就是言論問題。

哈米德說，雖然印尼確實要禁止煽動歧視、敵意、暴力的宗教仇恨行為，但塔麗莎顯然沒有達到這種地步。哈米德呼籲，當局應該撤銷對塔麗莎的定罪並讓她無罪釋放，同時廢除EIT裡將不道德、誹謗、仇恨言論定為犯罪的法規。

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