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    宏都拉斯政黨總統初選陷混亂 友台派候選人出線

    宏都拉斯前副總統納斯拉亞（右）獲得「自由黨」提名角逐今年11月底總統大選，他主張當選後和台灣恢復邦交。（法新社）

    宏都拉斯前副總統納斯拉亞（右）獲得「自由黨」提名角逐今年11月底總統大選，他主張當選後和台灣恢復邦交。（法新社）

    2025/03/12 09:10

    〔中央社〕宏都拉斯在3月9日舉行各政黨總統初選，在經歷當天混亂一場的投票後，直至11日選舉計票作業才大致底定，但選舉過程出現選票延遲送達、未有軍警護送選票等爭議和弊端。

    主張當選後和台灣恢復邦交的「自由黨」候選人，也是宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），大幅領先黨內其他對手順利出線，今年11月底將和其他2大政黨「國家黨」和執政的「自由重建黨」候選人，共同角逐宏都拉斯總統大位。

    不過在選舉過程中，出現許多爭議和弊端。宏都拉斯媒體「先驅報」（El Heraldo）指出，這場初選在國家選舉委員會和軍方的手中，缺乏協調權責不清加上組織混亂，結果根本就是一場「災難」。

    最大的批評在於，部分選票和投票箱在沒有軍警護送的情況下，負責運輸的業者「外包」給90輛客運巴士分別載運至投票所。而分送到數個投票所最長30分鐘的車程，卻整整花了15個小時才分送完畢，許多投票所到了下午都因投票箱和選票沒有送達而持續關閉，引起民眾不滿抗議發生衝突。甚至市區外部分地點因選票延誤送達，投票所只能挑燈夜戰讓民眾在深夜投票。

    宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）也報導，儘管政府支付了250萬美元給運輸業者，負責運送全國的選票和投票箱等設備，但最後業者和選舉委員會，以及負責維安護送的軍方，互踢皮球指責對方延誤作業，導致時程大亂，來不及只能租用民間客運巴士運送。

    而原先合約規定，運送車輛必須配備GPS監控設備，以便隨時追蹤每輛車的位置，但由於臨時改用一般客運車輛，出發後便失去聯繫，也引發民眾質疑可能有舞弊嫌疑。

    在野2大政黨「國家黨」以及「自由黨」都發表聲明批評政府無能，故意引發混亂企圖影響選舉結果，要求政府和軍方出面負責。

    其中引發關注的是宏都拉斯前副總統，「自由黨」候選人納斯拉亞。「新聞報」報導，納斯拉亞是宏國知名電視主持人，投身政界後分別加入或和不同黨派結盟，雖然被批評是政治「機會主義者」，但在政壇影響力仍持續上升。

    納斯拉亞曾是現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）重要的政治盟友。但因公開反對和中國建交以及陷入黨內鬥爭，和卡斯楚分道揚鑣。納斯拉亞多次公開表示，如果他在2025年贏得宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。（編輯：張芷瑄）1140312

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