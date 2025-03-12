川普加徵鋼鋁關稅 再喊話加拿大成為美國第51州

2025/03/12 03:39

〔中央社〕美加關稅戰延燒，美國總統川普今天宣布，明早起對加拿大的鋼鋁關稅將提高至50%，以示報復。他還喊話，加拿大變成美國第51州就能讓關稅消失。

加拿大安大略省昨日起對輸往美國紐約州、密西根州及明尼蘇達州的電力徵收25%附加費，以報復川普（Donald Trump）對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅。

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川普不甘示弱，今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）寫道，有鑑於安大略省對輸美電力徵收25%關稅，他已指示美國商務部長對所有加拿大輸美國鋼鋁加徵25%關稅，將關稅調升至50%。新措施將於明早生效。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀。對於關稅戰引發美國經濟衰退疑慮，白宮新聞祕書李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會回應時，重申川普立場表示，「我們正處於經濟轉型的時期」。

另外，川普同時呼籲加拿大立即取消對美國乳製品課徵的高額關稅，並揚言若加拿大不取消其他長期關稅，美國將於4月2日起，提高對輸美汽車的關稅，他還嗆說，加拿大汽車製造業將因此「永久關閉」。

他稱，「這些汽車可輕易在美國製造」。他也說，加拿大為國家安全「付出很少」，倚賴美國提供軍事保護。

川普表示，這些情況不能再持續下去，唯一合理的做法是「加拿大變成我們珍貴的第51州」，這會讓所有關稅「完全消失」。

美加兩國關係因貿易戰陷入緊張，媒體問及美國是否不再將加拿大視為「親密盟友」，李威特下午在記者會回應說，加拿大是鄰國、是夥伴，「向來是盟友」，現在可能漸漸成為「競爭者」。如同川普在社群媒體所言，「他相信若加拿大成為美國第51州，將從中獲益良多」。

李威特也說，美加兩國持續針對關稅議題保持聯繫。

至於川普是否已與即將接任加拿大總理的前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）通話，李威特表示，就她所知，兩人目前尚未通話，但川普電話「向來都為想跟他說話的領導人保持暢通」。（編輯：洪(啟)原）1140312

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