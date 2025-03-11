川普就任至今表現 英媒訪賓州民眾讚譽有加

川普的行動力和減稅措施獲賓州民眾讚揚。（法新社）

2025/03/11 21:59

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普的「美國優先」政策，已在不到兩個月時間，對國際情勢、外交、經濟、國防等重大事務產生巨大影響。英國媒體「天空新聞」（Sky News）實地走訪過去十年美國大選兵家必爭之地的搖擺州賓夕法尼亞，詢問當地民眾對川普執政看法。得到的結果為，許多選民對川普至今表現讚譽有加。

彙整給予川普高度評價的民眾意見，包括川普的政策使他們在財務上直接獲益，例如免除小費和加班費稅收，幫助了工人和退休人士的生活；認為政府的裁員措施如「手術刀」般精密，從中揪出許多冗員。

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談及川普對盟友和烏克蘭的立場，民眾看法包括：「我們也需要歐洲自食其力」、「澤倫斯基（烏克蘭總統）想要讓這場戰爭繼續下去，因為一旦戰爭結束，他就會被選民放棄」。

其他民眾則提及川普所展現出的行動力，落實所有競選時提出的政策，形容他入主白宮後，「全世界像是醒了過來」。

不過，記者也點出挺川民眾誤信假訊息的現象。例如有受訪者稱美國提供烏克蘭3000億美元經費，但實際上的金額只有一半；另有民眾提及160歲領取社會安全津貼的案例，也已經被駁斥為假訊息。

群眾中不乏有對川普執政感到擔憂者。有跨性別民眾指出，川普的政策已經對跨性別族群產生衝擊；另有人表示，「我從未對自己身為美國人感到如此難為情」。

報導作結，縱使川普在國際上引發一波對華府的質疑和不信任，但經由第一手賓州民眾心聲，認為選擇川普的美國民眾如今會感到後悔是根本上的誤解。

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