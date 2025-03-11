先下毒麻醉再交配 藍紋章魚致命性愛保命有絕招

藍紋章魚雌性個體比雄性大。（圖取自維基百科網站）

2025/03/11 21:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕雄藍紋章魚（blue-lined octopus）體型嬌小，卻能分泌強效致命神經毒素「河豚毒素（tetrodotoxin）」，能迅速癱瘓獵物，甚至致命。一份10日發表的研究指出，這種雄章魚會利用這種毒素，與體型大上5倍的雌章魚交配：向雌章魚注入毒素使其暫時癱瘓，避免在交配時被雌章魚吃掉。

英國《衛報》11日報導，根據澳洲昆士蘭大學這份研究，雄藍紋章魚在持續40到75分鐘的交配活動中，會在交配開始時，精準地朝雌章魚的動脈咬下去注入河豚毒素，使雌魚暫時失去活動力；雌魚大約8分鐘後停止呼吸、身體變得蒼白，瞳孔對光線也不再有反應，「當雌章魚恢復肢體控制能力，會把雄性推開，交配就結束」。

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研究報告作者、昆士蘭大學博士後研究員鍾文松（Wen-Sung Chung，譯音）指出，許多種類的雄性章魚都具備一條特化的觸手「交接腕（hectocotylus）」，用於交配時把含有精子囊袋放入雌章魚輸卵管，不過藍紋章魚的交接腕短得多，難以在和雌性保持長距離下交配，因此需要騎乘式交配。但是成熟雌性藍紋章魚體型是雄性的2到5倍大，而且雌藍紋章魚有頭足類動物中相當常見的「性食同類（sexual cannibalism）」習性，即交配過程中或結束後吃掉交配對象。

此外，藍紋章魚和大多數章魚種類一樣，為「單次繁殖」物種，即只繁殖一次後就死亡，雄章魚通常在交配後、雌性在孵育出幼體後死亡。

鍾文松認為，藍紋章魚的特殊交配方式，是此物種兩性演化的「軍備競賽」，「因為雌性體型變得愈來愈大、更有力……雄性最終需要一套特定策略，確保自己的基因能夠成功傳到下一代」。

他說，研究觀察的雌性藍紋章魚，並未有個體因為在交配時被注入毒素而死亡，而且隔天仍能正常進食，這一點顯示，雌藍紋章魚可能對河豚毒素具有耐受性。這份研究報告10日在《當代生物學（Current Biology）》期刊發表。

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